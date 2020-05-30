足球》確診英超教頭自曝 「感染武肺猶如攀登非洲第一高峰」

羅傑斯。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）擴及全球，萊斯特城（Leicester City）總教練羅傑斯（Brendan Rodgers）曾在三月份確診，根據《法新社》報導，羅傑斯表示：「感染武漢肺炎猶如在攀登吉力馬札羅山（非洲第一高峰）。」

羅傑斯是繼兵工廠總教練阿特塔（Mikel Arteta）後，第二位英超聯賽隊伍中，確診感染武漢肺炎的教練。羅傑斯週五（29日）表示，若按照三月份的賽程，他們本該有一週的時間休息，然後3月14日再對戰沃特福德，就在那段時間，他開始感到不舒服，接連三週喪失了嗅覺和味覺，而後他的妻子也出現了同樣的症狀，篩檢過後兩人紛紛確診感染。

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這位47歲的教練回憶起在康復之前受病毒折磨的感受，他經歷了喘不過氣的痛苦，羅傑斯表示：「我幾乎不能走路，簡直讓我想起在攀登吉力馬札羅山時的感受，當爬得越高，就越感到缺氧、呼吸更加困難。」羅傑斯還說到，他在感染病毒後曾嘗試著跑步，卻連十米都跑不了，甚至完全沒有胃口，並且表示在沒有味覺和嗅覺的情況下吃東西，是非常奇怪的感覺。

在德甲率先復賽、西甲也訂於6月重啟，而英超聯賽則是敲定在6月17日重新開賽，首輪兩場由曼城對決兵工廠，以及艾斯頓維拉力拚雪菲爾德聯，而賽事都將採取閉門方式來舉行，不會有球迷進場觀看。

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