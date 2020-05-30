NBA》無緣客串詹皇電影 湖人卡盧索略顯失望

湖人後衛卡盧索。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人後衛卡盧索（Alex Caruso）擁有一身勁爆體能，除了多次在比賽中上演爆扣戲碼外，他每每拚盡全力的防守才是球迷喜愛的地方，因為他總能挽回頹勢，提振球隊士氣，連「詹皇」詹姆斯（LeBron James）都稱他為「GOAT」，明顯深受詹姆斯喜愛，但卡盧索今日受訪時透露，對於自己無緣客串詹姆斯為主角的電影感到失望。

湖人球星「詹皇」詹姆斯。（資料照，法新社）

《怪物奇兵2》是以籃球為題材的電影，由華納兄弟影業公司發行，湖人球星詹姆斯擔任主角，還找來名導演Malcolm D.Lee執導，電影將在2021年夏季上映。屆時能否打破喬丹（Michael Jordan）主演的首集《怪物奇兵》全球賣座2.3億美元票房熱潮，備受外界矚目。

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此外，《怪物奇兵2》的演員陣容也非常強大，許多當今NBA的一線球星都將亮相，包括「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）、里拉德（Damian Lillard）、K.湯普森（Klay Thompson）、保羅（Chris Paul）等人。

但可惜的是，深受詹姆斯喜愛的卡盧索卻無緣在片中亮相，卡盧索今日在《ESPN》播客（Podcast）節目《Lowe Post》中，向主持人Zach Lowe透露，「不，遺憾的是，我不會在《怪物奇兵2》中客串，也許從現在算起的好幾年後，我會接到電話邀請。」

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