MLB》「還沒上工哪來減薪」 洋基主播批國民王牌薛哲

國民隊王牌投手薛哲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟近期提出新版薪資方案，由高薪選手負擔較大的減薪比例，引發球員反彈。國民隊王牌投手薛哲（Max Scherzer）就說，沒有理由再讓球員二度減薪，但此話讓洋基資深主播麥克凱（Michael Kay）批評，還沒有開始上工，所以根本沒有減薪一事。

《NJ.com》報導，麥克凱在美國時間週四於《ESPN》的廣播節目中表示，「有件事我想先說明，我不站在任何一方。球員們在疫情中尋找打球的機會，球團也是在疫情中找財源。這就是薛哲說的，當選手說他們已經被減薪了....停！你們沒有減薪，還沒有上工，你沒有打球，不應得到薪水，就是這樣。所以這不是減薪。」

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麥克凱指出，「你可以說這是保障薪資。老闆沒有把你拒於門外，是病毒。基於健康的考量，我們無法打棒球，因為全國有超過10萬人因疫情而死亡。請不要再說你減薪了，你根本沒有減薪。」

麥克凱以自己為例，他有一個保障合約，要為《YES Network》轉播135場洋基隊比賽，「如果他們來找我說，『今年沒有洋基隊比賽，我們無法付錢給你。』我的論點會是什麼？」麥克凱指出，「我不會把這事當作是減薪。」

麥克凱說，「球員無法獲得薪水，他們不應該得到報酬，即便你有保障的金額。這件事並不是老闆造成，《YES Network》也沒有造成大流行病，老闆沒有把病毒帶來。這疫情傷害整個地球。」此外，麥克凱也擔憂會有部分球團今年不打算參加比賽。

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