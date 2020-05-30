網球》前球王穆雷擺脫傷勢 6月復出參賽募款

穆雷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕拿過三座大滿貫冠軍的穆雷 （Andy Murray），近年飽受傷勢所擾，曾一度考慮提前退休，在去年十一月代表英國出戰台維斯盃時骨盆受傷，因傷勢恢復速度不如預期，而先後退出了今年澳網等賽事。不過根據法新社報導，穆雷將於6月23日從傷勢中復出，參加由他的哥哥傑米（Jamie Murray）舉辦的賽事。

這場賽事是傑米為了幫助英國國家健康服務慈善機構籌款而舉行的比賽，屆時，穆雷兄弟將於英國網球好手艾德蒙（Kyle Edmund）以及伊凡斯（Dan Evans）在倫敦西南部的草地網球協會羅漢普頓基地正面交鋒，比賽將線上直播，目標至少籌得10萬英鎊。

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由於武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，導致ATP和WTA賽季延遲，因此六月的這場比賽將是穆雷自去年十一月台維斯盃結束後，首度出場的比賽。而該場賽事將於6月23日舉行至28日，採閉門開打。

傑米表示：「最近幾個月來，對每個人來說都是充滿挑戰性的時刻，我們把這次活動當作是我們回饋社會的方式。而為了確保能實現這場賽事，我們做了很多工作，我們非常高興能夠帶來一週充滿活力的網球比賽，同時為NHS（國民健保署）的英雄們籌集了寶貴的資金，感謝他們為疫情所做的一切努力。」

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