SBL》「菸害防制法」修正草案竟衝擊籃壇 5冠台啤恐斷炊？

SBL老牌球隊台啤恐受菸害防制法影響。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕衛福部昨公告「菸害防制法」修正草案，新增「禁止菸商名義掛名贊助活動」，此草案首當其衝就是由台灣菸酒公司長年支持的SBL冠軍隊台啤，若無法找到解套方案，綠衫軍恐斷炊。

台啤籃球隊是國內具高人氣的隊伍，從林志傑、楊敬敏、何守正、劉錚等都是台啤一代名將，近年也有培育出蔣淯安、黃聰翰、黃泓瀚等台灣隊國手，隊史在SBL共奪5座冠軍，和璞園並居聯盟之最。

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根據菸害防制法修正案第十條第九款規定，「禁止以菸品贊助或菸商名義掛名贊助各種活動」，也就是說如果菸草公司利用公司名義贊助活動，變相會改變兒童、青少年對菸草公司的認知，進而輕易接受菸品，所以該規定將禁止菸草公司利用任何事件、活動或個人採取直接或間接形式之捐助。

事實上，台啤籃球隊的主要經費來源是來自台灣菸酒所成立的籃球協會，每年公司會編列年度預算約4千萬經費，再由台啤籃協運用經費，維持球隊生計。

不過，「菸害防制法」修正草案若最終拍板定案，且沒就贊助體育活動找出配套措施，未來台酒公司勢必會礙於法令，無法贊助籃球隊，等於高人氣的綠衫軍面臨斷炊之苦，屆時對台灣籃壇將造成衝擊。

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