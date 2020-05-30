NBA》現今球隊難有化學效應？ 「上帝左手」穆林點出主因

傳奇名將「上帝左手」穆林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕當今NBA球員投入自由市場的盛行度，與80、90年代的球員大不同，早期自由市場鮮少有什麼震撼彈，不過現在球員都喜愛投入自由市場，除了替自己爭取大合約外，大咖球星更能攜手組隊，造成所謂的「抱團文化」，這一切看在傳奇名將「上帝左手」穆林（Chris Mullin）眼裡可是不太認同，他直言這就是為什麼現今球隊缺乏化學效應的原因。

以現今「抱團文化」來看，若無法達成奪冠目標，或是打不出彼此間預期表現的話，球員之間很快就會拆夥，造成各隊球員來得快去得也快，對此穆林指出，當球員名單不斷在變化的時候，對球隊而言是很不利的現象。

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穆林向《NBC Sports Bay Area》記者Alex Didion表示，「球隊中缺乏化學效應的最大因素，就是自由球員，若明星球員沒有這麼多的動向，你就可以圍繞著這些人組建團隊，同時可以找來一些老將，幫助那些明星球員超越巔峰，但重點是核心要保持不變，這都有助於化學效應和團隊合作。」

穆林是勇士隊的傳奇球員，自1985-86新人賽季加盟勇士以來，長達12年的時間都效力同支隊伍，直到1997-98賽季被交易至溜馬打了3年球，不過最終穆林選擇回到勇士簽下1年合約後退役。在聯盟馳騁16年，穆林雖未嚐過冠軍滋味，但他5次入選明星賽，也得過年度最佳陣容第一隊的殊榮，神準的三分外線最讓球迷津津樂道。

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