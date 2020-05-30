日職》遲到降二軍懲罰過重？ 阪神OB、前羅德鐵捕有話要說

藤浪晋太郎。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近年要力圖振作的阪神虎26歲投手藤浪晋太郎，日前卻在練球時遲到，遭球隊下放二軍。這種懲處是否過重，前羅德明星捕手里崎智也、前阪神虎球員江本孟紀各有不同的看法。

《THE PAGE》報導，現擔任球評的里崎智也提出兩點看法，「因為感染新冠肺炎，給球隊和棒球界添麻煩，比任何人都要有自覺的時候，卻擾亂球隊秩序、缺乏職業自覺的行動，被降二軍是理所當然的事。」、「作為球隊遲到的選手，即使是有實績的老將，也會毫不猶豫下放二軍嗎？如果感覺有不公平的地方，身為球團，會有破壞球隊平衡的疑問。」

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里崎智也說，若自己是阪神監督矢野燿大（原名矢野輝弘），會毫不猶豫把藤浪下放二軍，由於私生活亂，成為球界第一個染疫的選手，阪神虎球團遭受巨大的損害，藤浪必須更加自我管理，徹底恢復大家信任，「去年以0勝結束球季，原本還不確定能否從開季一軍出發的選手，在比賽前卻出現遲到這種私生活的散漫，『你到底在做什麼？』。」

日媒《Daily 新潮》報導，前阪神虎球員、現擔任球評的江本孟紀表示，「訓練遲到、或是違反門禁、未獲允許在外過夜等等，在我們那個時代都是罰款。」他好奇這種降至二軍的懲罰是否有效用，「以教育的觀點來看，現今這樣的方式能有效果嗎？」

江本孟紀說，「職業選手賺錢，而這是一個以金錢來衡量的世界，我認為罰款是最適合的懲處方式。舉例來說，如果有遲到1次，就是罰3萬日圓，第2次就是6萬日圓，接著再犯就是10萬日圓，不斷增加上去。」

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