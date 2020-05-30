NBA》衝突第一時間「禪師」不在現場？ 柯爾打臉喬丹片中說法

勇士主帥柯爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）紀錄片《The Last Dance》話題不斷，其中外界較大的熱議話題是，喬丹與前公牛王朝射手、現任勇士主帥柯爾（Steve Kerr）在練球時爆發肢體衝突，今日柯爾再度於節目上談及此事，柯爾語出驚人爆料：「我的記憶與喬丹在片中的描述有所不同。」

「籃球之神」喬丹。（資料照，美聯社）

喬丹紀錄片揭露了與柯爾在練球時大打出手的情況，當時因喬丹不斷的噴垃圾話，一時之間按耐不住怒火的柯爾選擇反擊喬丹，兩人因此爆發肢體衝突，柯爾的右眼也被喬丹一拳打中造成瘀青，據喬丹在片中所言，當他打傷柯爾的右眼時，總教練「禪師」傑克森（Phil Jackson）立馬將他趕出現場，但這番言論與柯爾的印象有所出入。

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今日柯爾在播客（Podcast）節目《Green Light》中，再度談及當時與喬丹的衝突事件，柯爾向主持人Chris Long直呼：「我的記憶與喬丹在紀錄片中的訪談有所不同。」

柯爾道出他印象中的當時情況，「我的記憶是，當我們在打隊內練習賽時，總教練傑克森已經上樓進去他的辦公室，他好像是要接聯盟打來的電話，或是有其他事情要辦，這個時間點就是我與喬丹發生衝突的時候，因此傑克森急忙下樓看一下發生什麼事，我記得他走到我身邊，對我說『你必須清理一下了』，我當時回應：『是我的眼睛，還是與喬丹之間的關係』。」

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