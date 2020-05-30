NBA》悍衛非裔美國人生存權 B.西蒙斯、艾佛森齊發聲

艾佛森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓制致死事件震撼美國，各地爆發抗爭活動，許多NBA球星發聲捍衛非裔美籍人士生存權，七六人球星B.西蒙斯（Ben Simmons）和傳奇「戰神」艾佛森（Allen Iverson）也表態聲援。

B.西蒙斯在推特上表示，過去幾週的新聞以及抗爭聲浪，讓他想了很多，呼籲大眾挺身而出，合力遏止種族歧視：「每一個人、社會各界人士，是時候聲援或是說出、已經沉重存在於我們的社會之中、那些令人不舒服的公然種族歧視了，我們全部都有責任不要再讓悲劇發生，適可而止。」

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Witnessing the news the past few weeks & hearing the outcry has given me a lot to think about. It is time for everyone, from all walks of life, to get comfortable with voicing & calling out the uncomfortable subject of Blatant Racism that exists heavily within our society. — Ben Simmons （@BenSimmons25） May 30, 2020

「戰神」艾佛森則在推特發佈簡短、但仍相當有力的發言：「該死的，這也是我們的國家發生的事嗎???!!!」，並加註為佛洛伊德聲張正義、抬頭挺胸與你同在、我受夠了的標籤。

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