NBA》悍衛非裔美國人生存權 B.西蒙斯、艾佛森齊發聲

艾佛森。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓制致死事件震撼美國,各地爆發抗爭活動,許多NBA球星發聲捍衛非裔美籍人士生存權,七六人球星B.西蒙斯(Ben Simmons)和傳奇「戰神」艾佛森(Allen Iverson)也表態聲援。

B.西蒙斯在推特上表示,過去幾週的新聞以及抗爭聲浪,讓他想了很多,呼籲大眾挺身而出,合力遏止種族歧視:「每一個人、社會各界人士,是時候聲援或是說出、已經沉重存在於我們的社會之中、那些令人不舒服的公然種族歧視了,我們全部都有責任不要再讓悲劇發生,適可而止。」

Witnessing the news the past few weeks & hearing the outcry has given me a lot to think about. It is time for everyone, from all walks of life, to get comfortable with voicing & calling out the uncomfortable subject of Blatant Racism that exists heavily within our society.