NBA》「瘦版」哈登表現更恐怖？ 前球員：能帶領火箭奪冠

火箭球星哈登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭球星哈登（James Harden）在停賽期瘦身有成，日前IG上曝光的照片來看，哈登明顯肚子瘦了一圈、手臂也變細，引來球迷驚呼連連，大讚哈登停賽期勤奮鍛鍊的態度，對前NBA球員、現任《ESPN》球評的柏金斯（Kendrick Perkins）就直呼，「瘦版」哈登的表現會更恐怖，甚至能夠領銜火箭奪冠。

前NBA球員柏金斯（中）。（資料照，美聯社）

柏金斯曾與哈登在雷霆當過隊友，看到哈登在停賽期的勤奮鍛鍊得到好成果，柏金斯也感到非常開心，他在《ESPN》節目《The Jump》中直呼：「我很高興看到哈登在停賽期投入許多精力，並聰明的運用自己的時間，而不是與他的2位好友Lil Baby、Meek Mills一起廝混。」

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柏金斯強調，「哈登正在把自己變得更可怕，你在討論的人是聯盟中最會得分的球員之一，他確實全心投入在減肥這方面，他的表現會更可怕，如果球季復賽的話，他將會帶領火箭奪下冠軍。」

在停賽前，哈登本季出賽61場，場均得34.4分、6.3個籃板、7.4次助攻，投籃命中率達到43.5%，已經展現出年度MVP等級的身手，如今瘦身有成，外界也更加期待他之後的表現。

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