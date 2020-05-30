玉山盃》郭俊麟加持 新竹市投手群強壓彰化奪勝

新竹市先發投手張畯耀。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕玉山盃新竹市今早出戰彰化縣，推派一號投手張畯耀先發，總計投4.1局掉1分，2名中繼也有效守成，終場以6：1奪下首勝。

新竹市上屆奪下第6名，今首戰彰化縣，張畯耀投4.1局有3次保送和3次三振，僅在首局失掉1分，後援的逸信.阿娜斯和陳冠儒聯手4.2局無失分，強力守成。

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張畯耀去年在金龍盃曾對上彰化藝中，燃燒140球飆出完投完封，今再對上由彰藝組成的彰化縣隊，先發4.1局失掉1分。新竹市總教練蔡丞賢指出，張畯耀就是球隊一號先發，考量休息天數，球數控在80球內，方便下戰做調度。

新竹市先發投手張畯耀。（記者林正堃攝）

新竹出生的前旅日投手郭俊麟，先前從日本返台後，曾在家鄉跟著成德高中練球，帶來不少幫助。蔡丞賢說，郭俊麟將在日本學到的技術和經驗帶回來，讓球員基本能力提昇滿多的。

張畯耀也說，以前他以曲球搭配直球的模式很死板，後來郭俊麟教他沒有好球和2好球的曲球投法，讓他意識到曲球可以拿來搶好球，也能當引誘球，交互運用更加靈活。

不過張畯耀坦言此役表現不太好，平常能控好的曲球有點不穩，導致壞球率偏高，「滿想當U18國手的，但今年應該是沒辦法，球速跟其他人還是有落差。」

新竹市上屆拿到第6名，蔡丞賢指出，希望這屆能打進4強，但還是要看球員的表現，「玉山盃是他們的舞台，把自己表現好，才有機會被選到U18培訓隊。」

新竹市逸信阿娜斯中繼。（記者林正堃攝）

新竹市陳冠儒後援。（記者林正堃攝）

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