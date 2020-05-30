武術》叫你頭家出來打！世大運金牌變身電器行店長

許凱貴如今轉當教練，還變成電器行店長。（照片為許凱貴提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017年台北世大運，許凱貴勇奪賽史暨台灣史上首面武術套路金牌（男子南拳／南棍全能），急流勇退後3年，如今這位武林高手不但當起教練，還變成電器行店長。

許凱貴回高雄老家後，與老婆娘家親戚合開的電器行今天開張，這家座落於鳳山區澄清路的金店面，正是他展開另個人生的新起點。擁有碩士學業的許凱貴，曾在桃園市當專任教練，之後選擇回南部，「武術生涯達到一個層級，會想試其他工作，人生就是不斷挑戰、不斷學習才會成長，我也沒放棄武術，畢竟這條路走了20年。」

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許凱貴放棄還有1年合約的教練工作，決定從電器學徒做起，尤其商品賣出後，還要送貨、裝修，故障出狀況還要到府維修，因此吃了不少苦頭，「剛開始的兩個禮拜，真的受不了，以前訓練一天頂多6小時，現在一天送貨、搬貨、修理電器，一天至少10個小時，晚上還要教課。」許凱貴坦承，做了1個月後就想放棄，只是沈澱心情後又堅持下去。

許凱貴認為：「你選擇這條路，就要把它走下去，不能抱著玩樂心態去做，練武術也很累很辛苦，從練習中找到樂趣，就會比較快樂，搬貨、送貨就當作是健身，另類訓練自己。」所幸自己秉持當選手勇於挑戰不服輸精神，更要放下身段，「師傅不會去教你，你要自己去多問，其實跟我們當選手一樣，不懂的要去問教練，真的要拿得起放得下。」

現在每天白天經營電器行，晚上擔任武術教練，許凱貴偶而還是會懷念當選手生涯，「我現在教的這些小選手，以後他們可能會北上求學繼續接受訓練，有一天退役了，也可能跟我一樣回南部，如果想再學一技之長的話，那時候可能我也四、五十歲了，經驗、能力剛好可以幫上忙，我們一起白天做師傅、晚上當教練，只要他們願意！」

台北世大運武術套路金牌（男子南拳／南棍全能）金牌許凱貴，如今擔任電器行店長。（照片為許凱貴提供）

台北世大運武術套路金牌（男子南拳／南棍全能）金牌許凱貴，如今擔任電器行店長。（照片為許凱貴提供）

台北世大運武術套路金牌（男子南拳／南棍全能）金牌許凱貴，如今擔任電器行店長。（照片為許凱貴提供）

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