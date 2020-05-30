NBA》力挺「字母哥」奪下年度MVP 綠衫軍名將提出見解

公鹿球星「字母哥」亞德托昆波。（資料照， USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕縱然NBA賽季因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情停擺，但年度MVP爭奪戰的話題從未停歇，目前呼聲最高的兩人分別為湖人一哥「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），對此塞爾提克名將「真理」皮爾斯（Paul Pierce）也對這項議題表態，他認為年度MVP的獎項應該要頒給亞德托昆波。

塞爾提克名將「真理」皮爾斯。（資料照，法新社）

日前皮爾斯在《ESPN》節目《NBA Countdown》中，談到了本季年度MVP獎落誰家的話題，他也道出自己心中的想法，力挺亞德托昆波奪下該獎項，「你無法像明星賽一樣，憑一場比賽就拿下MVP，雖然詹姆斯贏得了對亞德托昆波的比賽，但亞德托昆波已經準備好打贏這場仗。」

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皮爾斯強調，「亞德托昆波正在為他這種身材的球員，寫下歷史等級的數據，他擁有一支最好的球隊，戰績非常出色，數字就說明了一切，他整年都在主宰比賽，所以我將亞德托昆波選為MVP，詹姆斯則排第二。」

亞德托昆波本季出賽57場，場均貢獻29.6分、13.7個籃板、5.8次助攻，投籃命中率高達54.7%；詹姆斯本季出賽60場，場均斬獲25.7分、7.9個籃板、10.6次助攻，投籃命中率為49.8%，從兩人的帳面成績來看不分軒輊，確實是年度MVP最有力的競爭人選。

湖人一哥「詹皇」詹姆斯。（資料照，美聯社）

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