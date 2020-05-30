健美》以前從不運動！緬甸混血辣妹黃苡萱練出好身材還要拚國手

「2020年FIT MODEL模特健體、形體錦標賽」，參賽選手黃苡萱。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽今在二二八紀念公園廣場登場，健身愛好者齊聚一堂，其中一位輪廓深邃的緬甸、廣東混血辣妹黃苡萱成為關注焦點。

練健身僅3年的黃苡萱，今年首度參賽，分別報名女子比基尼以及女子形體組，「想試試看自己的極限到哪裡，之前一直都沒有勇氣，今年報名參賽，就是想找回健身的動力。」

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過去不愛運動的黃苡萱，體重曾一度超過80公斤，為了減重曾依賴減肥藥，「原本都靠減肥藥，但後來覺得總不能一輩子這樣，才開始下定決心運動。」她表示，後來瘦到60幾公斤，搭配正確的飲食，肌肉量提高，身形變得更好。

黃苡萱藉由自身經驗，建議想投入健身的女生，可先從踏進健身房開始，「最重要是要先認識健身房，可以先從有氧，簡單的啞鈴負重開始，再進階到臀推等。」她笑說，運動除了對身體有幫助，心情也會更愉悅，「有憂鬱狀況的人，一定要去運動，因為腦內分泌的多巴胺，會讓你心情變好。」

從不運動到上台參賽，不吝展現自己的身材線條，黃苡萱也設定目標，希望能選上國手，未來代表台灣出賽，為國爭光。

2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽今在二二八紀念公園廣場登場。（記者王藝菘攝）

2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽今在二二八紀念公園廣場登場。（記者王藝菘攝）

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