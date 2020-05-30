好養眼！健美錦標賽今登場 猛男、比基尼辣妹齊聚一堂超吸睛

2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽今在二二八紀念公園廣場登場，吸引不少健身愛好者參與。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽今在二二八紀念公園廣場登場，吸引不少健身愛好者參與，且身材姣好的猛男、辣妹齊聚一堂，吸睛度爆表，53歲的資深健美國手吳金龍表示，自己自民國80年開始接觸健身，從未間斷過，希望能一直練到60歲。

2020 FIT MODEL模特健體、形體錦標賽因為武漢肺炎疫情，從3月延後到這週才舉行，健美協會理事長許安進表示，健美是運動之母，任何單項運動都需要重訓，來幫助選手提升爆發力、速度，更重要的是能增強肌耐力，減少受傷的機會。

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另外許安進提到，近年來接觸健身的人口增加，希望讓健身種類更多元，不只侷限在訓練出大塊肌肉，而是強調身體線條的鍛鍊，「適量的重訓能讓身體有好看線條，提升自信心，且每個人都有機會站上舞台展現自己。」

53歲的資深健美國手吳金龍自民國80年開始健身，且每年都參與8場比賽，雖然辛苦但從未間斷過，他說：「我希望讓我的粉絲、學生看到我的堅持，還有帶給大家的正能量，讓大家也能堅持下去。」

參賽選手吳金龍。（記者王藝菘攝）

至於這將近30年來訓練最辛苦的地方是什麼？吳金龍表示，比賽前都需要脫水，「在賽前3、4天每天都要喝15000 CC的水，但最後兩天完全不能喝水，才能在比賽當天展現出最好的線條。」

吳金龍透露，自己讓小孩從幼稚園開始接觸單槓、伏地挺身等簡單的健身動作，身高並未受影響，現在兒子175公分，正就讀陸軍官校，體態也相當不錯，他鼓勵大家可以讓孩子從小養成運動習慣，對於健康、成長都有幫助。

參賽選手黃苡萱。（記者王藝菘攝）

參賽選手們一同在舞台上展現漂亮自信的體格。（記者王藝菘攝）

身材姣好的猛男、辣妹齊聚一堂，吸睛度爆表。（記者王藝菘攝）

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