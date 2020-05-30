格鬥》日本雪乳女優樂雙修 極真空手、柔道黑帶高反差

擁有招牌梨渦笑容的神部美咲剛柔並濟、文武全能頗受矚目。（圖片取自神部美咲IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日本女藝人也有能打的！擁有招牌梨渦笑容的神部美咲，除了拍攝性感寫真集、主持電視節目，還是極真空手道、柔道雙修的黑帶悍將，剛柔並濟、文武全能頗受矚目，儼然是眾粉絲心目中的新女神。

神部美咲1994年8月20日出生於日本大阪，身高163公分的她，受家人影響從小學習柔道、空手道，鋼琴資歷更長達11年，曾受邀為第101回高校生相撲大會「高等学校相撲金沢大會」拍攝「相撲ガールズ82手」等廣告， 2015 年地球小姐（Miss Earth）比賽中奪得「特別獎」更受到關注。

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神部美咲曾受邀為第101回高校生相撲大會「高等学校相撲金沢大會」拍攝「相撲ガールズ82手」等廣告。（圖片取自神部美咲IG）

在 Instagram 查看這則貼文 神部美咲 jimbu misaki（@jimbu_misaki）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 11 日 上午 6:54 張貼

如今身材曼妙的神部美咲，不但出版尺度破表、令人噴血的寫真集，更擔任富士電視台深夜賽馬節目《馬好王國～UmazuKingdom〜》等主持工作，這位人氣美女雖然並未朝職業格鬥界發展，依舊保持運動健身好習慣，尤其站立打擊與地面絞鬥兼具的全能武技，與甜美外型形成高度反差，更讓她大受歡迎。

神部美咲。（圖片取自神部美咲IG）

神部美咲。（圖片取自神部美咲IG）

神部美咲。（圖片取自神部美咲IG）

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