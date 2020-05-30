中職Live》林祐樂連2局神阻殺化解對手攻勢！桃猿1：0獅

第四局

4局上，蘇智傑敲出二壘滾地球刺殺出局，林安可揮棒落空吞K，陳鏞基則是敲出一壘界外飛球遭陳俊秀接殺，慘遭三上三下。

4局上，林立、郭嚴文都敲出外野飛球遭接殺，接下來陳俊秀敲出右外野平飛安打，廖健富也補上穿越一二壘防線的滾地安打，形成一三壘有人，然而朱育賢僅敲出一壘滾地球遭刺殺，桃猿攻勢也遭化解。

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第三局

3局下，林祖傑敲出左外野深遠飛球遭接殺，林祐樂三壘滾地球遭刺殺，陳傑憲敲出中外野方向深遠飛球在牆前落地形成二壘安打，也是獅隊第一支長打，不過接下來吳桀睿的平飛球卻直飛進三壘手手套中，讓獅隊再度無功而返。

3局上，林智平敲出三壘滾地球出局，嚴宏鈞則是揮棒落空三振出局，陳晨威敲出左外野界外飛球遭到游擊手接殺，形成三上三下。

第二局

2局下，林安可敲出右外野飛球遭接殺，陳鏞基則突破王溢正封鎖，敲出中間方向平飛安打站上一壘，不過接著林靖凱吞K，高國慶則是敲出投手後方彈跳球，二壘手接球直接封殺跑者，抓下第三個出局數。

2局上，廖健富敲出二壘滾地球遭刺殺，今天先發的朱育賢同樣也是滾地球遭刺殺，接下來藍寅倫雖然敲出中間方向平飛安打上到一壘，不過隨後發動盜壘想挑戰林祐樂卻再度失敗，遭阻殺出局，形成另類三上三下。

第一局

1局下，陳傑憲一上來擊出投手正面高彈跳遭刺殺，吳桀睿敲出右外野飛球遭接殺，蘇智傑則敲出一壘強襲滾地球遭刺殺，王溢正首局漂亮讓獅隊三上三下。

1局上，面對獅隊先發羅里奇，陳晨威敲出三游間滾地球內野安打，隋後他在盜壘時卻遭獅隊捕手林祐樂阻殺，而接下來林立轟出右外野陽春全壘打，幫助桃猿先馳得點，以1：0領先，郭嚴文左外野高飛球遭接殺，陳俊秀則是敲出投手正面高彈跳遭到刺殺。

樂天桃猿先發打線

1.陳晨威 , CF

2.林立 , 3B

3.郭嚴文 , 2B

4.陳俊秀 , 1B

5.廖健富 , DH

6.朱育賢 , LF

7.藍寅倫 ,RF

8.林智平 , SS

9.嚴宏鈞 , C

先發投手:王溢正

統一獅先發打線

1.陳傑憲 , CF

2.吳桀睿 , DH

3.蘇智傑 , LF

4.林安可 , RF

5.陳鏞基 , 3B

6.林靖凱 , 2B

7.高國慶 , 1B

8.林祖傑 , SS

9.林祐樂 , C

先發投手:羅里奇

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