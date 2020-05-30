射箭》有資格拚奧運卻放棄？高二小將蘇于洋成武漢肺炎受害者

蘇于洋。（射箭聯盟提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，2020東京奧運射箭國手資格將微調，但握有角逐門票機會的蘇于洋卻提前退出競爭行列，令眾人不解，對此，他也解釋背後原因。

目前就讀三民高中的高二生蘇于洋，在今年1月的奧運國手選拔賽男子組排名第4，2020東京奧運延期，為因應這1年可能發生的變化，選拔辦法將進行微調，男子反曲弓正選前2的魏均珩和湯智鈞不動，第3順位鄧宇成理應將和第4名的蘇于洋爭奪最終資格，卻變成第3和第5的洪晟皓角逐。

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原因出在於蘇于洋放棄奧運培訓資格，也等於斷送爭奪東奧門票的機會，他解釋：「因為原定4月的全中運和世界盃四站中一站撞期，只能二選一，我想為學校拚全中運金牌，所以在選拔賽結束後隔天，決定放棄奧運培訓資格。」

未料計畫趕不上變化，世界盃因疫情取消，全中運也延期了，蘇于洋坦言：「當下心情的確有些失落，覺得有點可惜。」

原本也因為全中運狀況未明，擔心兩頭空，好在現在國內疫情控制得宜，全中運預計7月復賽，他轉念向前看，「這是自己做的決定，怨不得別人，我還年輕，要拚奧運以後還有機會，接下來先為學校在全中運拚金，以及之後的亞運國手資格。

蘇于洋。（射箭聯盟提供）

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