中職Live》高國輝傷後首轟兩分砲 兄弟 4：2 悍將

第四局

四局下，王正棠安打上壘，高國麟、林益全飛球出局，高國輝兩分砲，兄弟 4：2 悍將。范國宸內滾三出局。

四局上，蘇緯達安打上壘，詹子賢再一支兩分砲包辦打點，兄弟 4：0 悍將。許基宏三振，黃鈞聲內野平飛球，兩出局。江坤宇內野安打上壘，王威晨再敲安，分占一二壘。吳東融內野滾地球三出局。

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第三局

三局下，戴培峰投手正面穿越安打（萊福力每局首打席也都被敲安）；陳品捷再敲內野雙殺打，每局都讓對手出現雙殺守備。胡金龍飛球出局。

三局上，王威晨單場第二支安打占上三壘，伍鐸連續三局首打席就被敲安。吳東融、陳子豪連續遭到三振，張志豪滾地球出局。

第二局

二局下，高國輝安打穿內野防線，范國宸雙殺打，富邦提出挑戰。改判，范國宸野手選擇占一壘，一出局。李宗賢揮棒落空三振後，捕守長傳二壘，抓到執行打帶跑戰術的跑者，形成三出局。

二局上，張志豪一安，蘇緯達外野深遠飛球出局，詹子賢兩分砲，兄弟先馳得點， 兄弟 2：0 悍將。許基宏滾地球出局後 ，黃鈞聲再敲安打，江坤宇游擊方向滾地球，造成第三個出局數。



第一局

一局下，胡金龍安打占上一壘，王正棠外野飛球出局，高國麟安打，分占一二壘。林益全內野雙殺打，三出局。

一局上，王威晨鎖定第一球擊出安打後，.吳東融一球出棒擊出雙殺打，兩出局，陳子豪三振三出局。

賽前

〔體育中心／綜合報導〕原定於昨日展開富邦對中信的金控三連戰，因雨延賽，今日為本周守次交守。兩隊皆推派洋投先發，中信兄弟萊福力與富邦悍將伍奪本季防禦率都偏高，分別為7.50、7.71。然而萊福力因傷沒有參與開季，目前出賽局數累積僅6局；而伍奪最近兩場比賽則有回穩趨勢，上一場對兄弟拿下久違的先發勝。

兩隊先發陣容：

中信兄弟

1.王威晨 , 3B

2.吳東融 , 2B

3.陳子豪 , RF

4.張志豪 , CF

5.蘇緯達 , 1B

6.詹子賢 , LF

7.許基宏 , DH

8.黃鈞聲 , C

9.江坤宇 , SS

先發投手：萊福力

富邦悍將

1.胡金龍 , DH

2.王正棠 , 2B

3.高國麟 , RF

4.林益全 , 1B

5.高國輝 , LF

6.范國宸 , 3B

7.李宗賢 , SS

8.戴培峰 , C

9.陳品捷 , CF

先發投手：伍鐸

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