NBA》深陷交易傳言反而很高興 巫師新一哥：是另類的肯定

巫師當家球星畢爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季巫師看板球星沃爾（John Wall）受傷提前報銷，原本的二哥畢爾（Bradley Beal）扶正打出一哥級身手，近期陷入交易傳聞中，多達5隊傳出有意爭取他，其中還包含擁有杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）的布魯克林籃網。不過話題主角畢爾不但老神在在，甚至還覺得很開心，認為這些交易流言是對他另類的肯定。

籃網去年休季送走D.羅素（D'Angelo Russell）換來杜蘭特，並迎來頂級控衛厄文（Kyrie Irving），雖然兩人本季皆因傷報銷，但布魯克林大軍仍保有一定的競爭力，在NBA停擺前暫居東部第7，但為提升球隊整體戰力，日前傳出籃網內部正在討論要組「三巨頭」，而他們鎖定的對象就是畢爾。

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眼看交易流言越演越烈，畢爾的經紀人巴特爾史坦（Mark Bartelstein）日前在接受美媒電話採訪中趕緊澄清，表示畢爾想留在華盛頓，巫師也沒有要交易他的打算，不過當事人畢爾顯然沒有被這樣的流言困擾。

「這不是我第一次聽到類似這樣的話了，這其實非常有趣，對於我來說，這是一種尊重我的表現，代表我打得很好，有人想和我一起打球，」畢爾在受訪時說道，「這真的難以置信，當你聽到KD和厄文想要你一起打球，哇，這太不可思議了！」

去年10月畢爾以2年7200萬美元（約新台幣22億）和巫師延長合約，他在受訪時也再度重申自己想繼續留在華盛頓打球。「我已經在華盛頓特區扎根，讓自己融入這座城市，我愛在這裡打球的感覺，所以我想如果我能堅持下去，努力拿下總冠軍，而不是去另外一支球隊，這種感覺一定很棒。」

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