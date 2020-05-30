籃球》感謝中國球迷捐款 林書豪「北7」大放送

林書豪。（資料照，圖片取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，中國CBA職業男籃自今年1月底停賽迄今，據傳最快6月15日有望重啟，效力北京首鋼隊的林書豪，也針對疫情發起慈善募款，現已突破700萬人民幣（約2978萬台幣），他在官方微博po文感謝粉絲支持，還分享在北京的7個故事，將選出7名球迷贈送簽名球衣，國內網友則笑回：「該不會送出明星賽那件『北7』球衣吧。」

CBA明星賽今年元月中旬在廣州登場，林書豪是此次北區的人氣王，因此明星賽球衣正面繡有「北」字，加上林書豪背號7，搭配帶有中國風設計圖騰，只不過，台灣球迷唸起「北7」卻頗為尷尬，內行人莫不感覺搞笑。

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林書豪貼文如下：

「7百萬！我想用送簽名球衣的方式來表達我的感激之情。有些人經常說名人會改變粉絲的世界，但我覺得這種影響是彼此的！借此機會，我想和大家分享在過去的一年中你們對我在北京的影響。

1.你們用行動告訴我什麼是真正的支持！售罄的球場，售罄的籃球鞋，和很多球迷送的禮物。故事永無止境，但來CBA打球絕對是我做過的最有意義的事情之一。

2.你們教會我笑容會多麼的有力量！無論贏或者輸，我們見面的時候，看到你們的笑容總會讓我忘記煩惱！

3.你們教了更多的中國文化。我去的大多數餐廳和北京最酷的地方都是來自你們的推薦。

4.你們教會我什麼是熱情好客。在賽季中，不管在客場或者主場，你們會一直照顧我的家人、我的朋友們、我父母、教練、表哥等等。有幾次他們都說很感恩能遇到這麼好的粉絲。

5.所有的中國朋友們，你們教會了我堅持！看到大家齊心協力與疫情抗爭，這激勵我接受生活給予的一切，要充分過好人生的每一天。

6.你們教會我就做我自己。 從小到大，我都因為黃皮膚而受到嘲笑，但在這裡，我的黃皮膚，我的身份就是最令我驕傲的。

7.你們教會我，我所有的表情包都會很快在網上看到，哈哈。愛你們，離800萬還有一段距離，沒關係，一步步來！我分享了我的7個故事，我希望能看到你們的！各位朋友分享一些，然後我來抽出7個朋友拿到簽名球衣！」

林書豪明星賽球衣。（資料照，圖片取自微博）

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