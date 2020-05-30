網球》提姆轟底層選手不夠努力 台將訴說征戰不為人知的心酸

許育修。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕奧地利網球名將提姆（Dominic Thiem）先前因「低排名選手打比賽不努力」一席話引論戰，世界排名620的阿爾及利亞女將伊柏（Ines Ibbou）用自身拚戰的辛苦經歷反駁，對此，征戰世界的台將也心有戚戚焉。

由於武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）造成賽事停擺，球員收入降為零，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）提議由前百名選手捐款，救助排名200外的基層同業，但世界排名第3的提姆不認為這是合理舉措，畢竟很多低排名選手並非全力拚戰，他寧願將錢捐給其他需要的人或機構。

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奧地利網球名將提姆。（資料照，歐新社）

提姆的言論讓他淪為底層選手的公敵，伊柏對於自己投入比賽的態度問心無愧，她表示，自身的經濟條件並不允許她請專業團隊，比賽孤軍奮戰，舉凡機票、住宿等雜事都得一手打理，為了能多打比賽拚積分，也犧牲不少與家人相聚的時間，甚至親友過節都無法送上像樣的禮物。

21歲的許育修曾在2017年囊括澳網、溫網與美網3大滿貫青少年組男雙冠軍，今年邁入職業已第3年，至今多在ITF巡迴賽奮鬥，男單世界排名為459，正是提姆口中所說的「底層球員」，但他淡淡表示，自己並無過多想法，而是做好球員的本分，盡全力拚戰。

聽聞伊柏的狀況，許育修也提到征戰的克難過程，有時因無足夠經費住官方配合的飯店，只能自尋賽場附近的便宜旅館，「有時甚至無送洗服務，得自己用手洗，洗完再拿到球場曬。」

謝語倢。（資料照，記者吳孟儒攝）

女雙世界排名135的謝語倢則苦笑：「其實這種辛酸故事真的太多了。」她自嘲，或許自己真的不夠努力，排名未達理想，但成績不該成為斷定選手拚戰精神的標準。

謝語倢也提到，出外征戰打理所有事已是常態，有時甚至會遇到許多千奇百怪的狀況，「有時怎麼叫車就叫不到，連到球場都有困難。」

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