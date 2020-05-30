MLB》體壇寒冬皇家總管暖心宣言 前中職洋投大讚：我愛他！

皇家總管摩爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，美職球隊近日釋出大量小聯盟球員，皇家總管摩爾（Dayton Moore）卻在這波寒冬中暖心表示今年絕對不會釋出任何球員，曾效力中職的洋投彼得（Peter Moylan）也忍不住在推特上大讚。

在春訓由於疫情衝擊停擺後，大聯盟球團協議要支付小聯盟球員每週400美金的薪水至5月31日，隨著期限即將屆滿，各隊陸續採取不同因應措施，運動家先前開第一槍、宣布將停止支付小聯盟系統所有球員薪水、引發各界撻伐；昨日則是有多達11隊相繼釋出小聯盟球員，根據ESPN報導，這波小聯盟失業潮恐影響近千人。

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不過皇家球團卻在這個時刻展現情義，總管摩爾（Dayton Moore）今日與當地媒體進行視訊聯訪時，承諾會持續支付所有小聯盟薪水至球季結束、且不會釋出農場任何球員，其中談到小聯盟球員重要性時的一席話更廣獲各界讚賞。

摩爾表示，這些大家從來沒聽過的小聯盟選手、可能只在菜鳥聯盟或高階1A就結束職業生涯的球員，其實帶給球界的影響，與10、15年資歷的老將相差無幾，因為這些球員未來會成為基層棒球的教練、或者球探，將經驗傳承下去，「因為擁有無比的熱情、他們不斷會為這項運動帶來成長，所以我們認為不在現在這個時刻釋出他們非常重要，反而更應該成為他們的後盾。」

在各球隊相繼釋出球員時，摩爾此話一出獲得外界一陣好評，就連前誠泰洋投、現轉任球評的彼得都忍不住在推特表示：「我愛摩爾！」

I love Dayton Moore pic.twitter.com/idgiJEBTqI — Peter Moylan （@PeterMoylan） May 29, 2020

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