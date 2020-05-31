足球》傷癒復出即被寄予厚望 智利前鋒桑契斯獲國米續約

國米前鋒桑契斯。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕智利國腳桑契斯（Alexis Sanchez）本季被曼聯租借至義甲熱門球隊國際米蘭，原租借期限僅至6/30為止，然而受到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，租借期限到期時賽季尚未結束，處於生涯低點的桑契斯遭媒體報導國米無意延長租借合約，然而今日國米官方證實會留住這位智利國腳，讓他至少能為藍黑軍團效力到球季結束。

桑契斯一直是得分相當有效率的前鋒，不論是國家隊生涯還是俱樂部生涯都有很好的得分成績，當中以效力西甲豪門巴塞隆納和英超兵工廠最為出色，總計為兩個俱樂部效力的8年（2011-2018年）生涯裡，桑契斯在210場出賽中踢進99球，而且因為其擁有相當好的盤球技術以及速度，這使他能夠擔任邊鋒甚至是進攻中場，多功能性加上高進球率讓他擁有相當出色的成績。

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智利國腳桑契斯。（資料照，路透社）

然而自從2018年被交易至紅魔曼聯後，桑契斯的價值開始衰退，在人才濟濟的曼聯苦無上場機會，也導致2019年賽季被租借至國際米蘭，然而傷兵這時找上門，腓骨肌腱受傷導致出席率極低，總計只為國米出賽15場，當中更只有2場先發，正當外界認為桑契斯在國米的生涯也岌岌可危時，今日《Sky Sport Italia》報導藍黑軍團的體育總監奧西里奧（Piero Ausilio）對媒體證實這位智利國腳將會續約至這個完整賽季結束。

國米前鋒桑契斯。（資料照，路透社）

奧西里奧表示：「我們想要留下所有人，這當中當然包括桑契斯，事實上我們在未來的幾個月相當指望他的回歸。儘管他因為傷勢缺席很多時間，但是他本季對陣巴薩時的好表現可不能被埋沒，事實上桑契斯就是在義甲開啟他的生涯，在烏迪內斯發跡時就有相當驚人的成績。儘管他本季所剩時間不多了，但這是個好機會讓他證明自己的價值所在，然後我們會在球季結束時好好討論桑契斯的去留。」

桑契斯租借合約的延長對曼聯主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjær）無疑是好消息，除了能夠讓桑契斯有機會再次證明自己，更能讓目前在生涯低點的桑契斯有效提升其價值，在未來能夠成為曼聯更好的籌碼，甚至是讓桑契斯回到紅魔為索爾斯克亞效力。

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