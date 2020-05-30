格鬥》比基尼大秀火辣身材 女神范贊特用拳頭對抗霸凌

UFC格鬥名將范贊特。（圖片取自范贊特IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，UFC格鬥名將范贊特（Paige Vanzant）先前居家隔離期間，個人IG大秀比基尼火辣身材，性感美照吸引眾多粉絲瘋狂按讚，用拳頭對抗霸凌的女神魅力，更讓她大受歡迎。

芳齢25的范贊特，出生於美國俄勒岡州代頓市，由於父母開設舞蹈教室，她從小展現得天獨厚天賦，芭蕾、爵士等各種舞步都難不倒。只不過升上高中，身高僅152公分的她，卻因個頭嬌小飽受同學霸凌，身心都瀕臨崩潰邊緣，直到高二接觸UFC訓練營，原本擔任業餘模特兒和啦啦隊長的嬌嬌女，從此瘋狂愛上綜合格鬥，進而天助自助揮別陰霾，展開多采多姿的職業生涯。

請繼續往下閱讀...

范贊特穿上比基尼大秀好身材。（圖片取自范贊特IG）

范贊特大秀火辣身材，性感美照吸引眾多粉絲瘋狂按讚。（圖片取自范贊特IG）

「綜合格鬥其實能幫助女生保護自己，維持健康身材，拚出美麗與自信的獨特魅力！」外型亮麗的范詹特，自2014年起征戰各大賽場打出名號，更用實力證明自己是真正強者，受美國《運動畫刊雜誌》力邀拍攝泳裝專輯的她，還出版自傳《Rise： Surviving the Fight of My Life》，講述過去不幸遭遇，用親身經歷來激勵同樣身處困境的女性。

在 Instagram 查看這則貼文 Paige VanZant（@paigevanzant）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 16 日 下午 8:43 張貼

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法