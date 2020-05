格鬥》比基尼大秀火辣身材 女神范贊特用拳頭對抗霸凌

UFC格鬥名將范贊特。(圖片取自范贊特IG)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕受武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19)影響,UFC格鬥名將范贊特(Paige Vanzant)先前居家隔離期間,個人IG大秀比基尼火辣身材,性感美照吸引眾多粉絲瘋狂按讚,用拳頭對抗霸凌的女神魅力,更讓她大受歡迎。

芳齢25的范贊特,出生於美國俄勒岡州代頓市,由於父母開設舞蹈教室,她從小展現得天獨厚天賦,芭蕾、爵士等各種舞步都難不倒。只不過升上高中,身高僅152公分的她,卻因個頭嬌小飽受同學霸凌,身心都瀕臨崩潰邊緣,直到高二接觸UFC訓練營,原本擔任業餘模特兒和啦啦隊長的嬌嬌女,從此瘋狂愛上綜合格鬥,進而天助自助揮別陰霾,展開多采多姿的職業生涯。

范贊特穿上比基尼大秀好身材。(圖片取自范贊特IG)

范贊特大秀火辣身材,性感美照吸引眾多粉絲瘋狂按讚。(圖片取自范贊特IG)

「綜合格鬥其實能幫助女生保護自己,維持健康身材,拚出美麗與自信的獨特魅力!」外型亮麗的范詹特,自2014年起征戰各大賽場打出名號,更用實力證明自己是真正強者,受美國《運動畫刊雜誌》力邀拍攝泳裝專輯的她,還出版自傳《Rise: Surviving the Fight of My Life》,講述過去不幸遭遇,用親身經歷來激勵同樣身處困境的女性。

