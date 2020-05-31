米蘭達再戰悍將 今日賽事預告與轉播

上禮拜米蘭達砸向林益全膝蓋，引發雙方清板凳。（資料照，記者林正堃攝）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

週末的比賽分別在新莊、洲際兩地開打。在新莊的主場富邦悍將推出索沙先發目前2勝2敗的防禦率，而作客的中信兄弟則是派出米蘭達，目前防禦率2.66暫居聯盟第一。兩人上一次的交手是上周日在洲際球場的比賽，兩隊各一次觸身球更造成雙方板凳清空，以及本季第一次頒發的球迷禁令。

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另外一邊在台南的比賽，同樣是上禮拜日才交手過的昔日老戰友組合。上次的交手統一先發達尼爾及樂天先發卡本特都未投滿五局，本周再次對決，究竟是誰會拿下勝利？精彩的比賽，球迷朋友記得鎖定直播！

中職例行賽

17：00 樂天桃猿@統一獅 ELEVEN SPORTS1

17：00 中信兄弟@富邦悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育2台

中職二軍例行賽

12：55 中信兄弟@富邦悍將 ELEVEN SPORTS1

玉山盃青棒

10：00 嘉義市@ 新北市

13：00 金門縣@宜蘭縣

轉播：LINE TODAY、Yahoo!運動、智林體育台

10：00 台南市@桃園市

13：00 雲林縣@新竹市

德甲

12：20 拜仁慕尼黑@杜塞爾多夫

21：20 門興格拉德巴赫@柏林聯盟

23：50 帕德博恩@多特蒙德

轉播： FOX體育2台、3台

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