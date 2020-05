NBA》球迷捕捉野生詹皇、AD 「多人運動」赫見老戰友

詹姆斯和A.戴維斯。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕隨著疫情趨緩,NBA預定在7月31日於奧蘭多迪士尼旗下的ESPN複合式體育中心重啟賽季,目前許多球隊也都展開練習。湖人「詹皇」詹姆斯(LeBron James)和「AD」A.戴維斯(Anthony Davis)等人今天一同在洛杉磯街頭騎自行車,紛紛被洛杉磯民眾捕捉直擊。

詹姆斯今天與隊友A.戴維斯,以及前隊友J.R.史密斯(JR Smith)、克拉克森(Jordan Clarkson)和經紀人R.保羅(Rich Paul)一同在洛杉磯進行「有氧訓練」,NBA球星在街頭騎自行車,令許多民眾大吃一驚,也有人趕緊拿出手機捕捉這難得的畫面。詹姆斯在熱火隊時期就有騎自行車通勤的習慣,常常會騎車前往球場,他自己也透露小時候騎自行車時,能讓自己感覺到自由的空氣,而他在自己所創辦的學校的開學典禮中,也捐贈240多輛的自行車和安全帽。

請繼續往下閱讀...

美媒《CBS Sports》指出,克拉克森和J.R.史密斯曾與詹姆斯同隊過,目前一個效力於爵士,而另一個仍是自由球員,他們與詹姆斯關係十分融洽,此舉是否代表有機會在湖人能夠看到他們再與詹皇並肩作戰的光景。

He drove by and saw LeBron, AD and JR Smith out for a bike ride in LA today



(via instakyle/Instagram) pic.twitter.com/7ECnq7XKIC