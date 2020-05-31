NBA》球迷捕捉野生詹皇、AD 「多人運動」赫見老戰友

詹姆斯和A.戴維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著疫情趨緩，NBA預定在7月31日於奧蘭多迪士尼旗下的ESPN複合式體育中心重啟賽季，目前許多球隊也都展開練習。湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和「AD」A.戴維斯（Anthony Davis）等人今天一同在洛杉磯街頭騎自行車，紛紛被洛杉磯民眾捕捉直擊。

詹姆斯今天與隊友A.戴維斯，以及前隊友J.R.史密斯（JR Smith）、克拉克森（Jordan Clarkson）和經紀人R.保羅（Rich Paul）一同在洛杉磯進行「有氧訓練」，NBA球星在街頭騎自行車，令許多民眾大吃一驚，也有人趕緊拿出手機捕捉這難得的畫面。詹姆斯在熱火隊時期就有騎自行車通勤的習慣，常常會騎車前往球場，他自己也透露小時候騎自行車時，能讓自己感覺到自由的空氣，而他在自己所創辦的學校的開學典禮中，也捐贈240多輛的自行車和安全帽。

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美媒《CBS Sports》指出，克拉克森和J.R.史密斯曾與詹姆斯同隊過，目前一個效力於爵士，而另一個仍是自由球員，他們與詹姆斯關係十分融洽，此舉是否代表有機會在湖人能夠看到他們再與詹皇並肩作戰的光景。

He drove by and saw LeBron, AD and JR Smith out for a bike ride in LA today



（via instakyle/Instagram） pic.twitter.com/7ECnq7XKIC — NBA on ESPN （@ESPNNBA） May 30, 2020

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