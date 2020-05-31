韓職》前費城人洋投超狂變速球 打者姿勢扭曲揮空三振（影音）

David Buchanan, Disgusting Back-to-Back Changeups.



That's just mean. pic.twitter.com/a36yZR97pP — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 30, 2020

〔體育中心／綜合報導〕韓國職棒本季有多名具大聯盟資歷的投手加盟，前費城人隊的布坎南（David Buchanan）就在本季效力三星獅隊，昨日繳出7局僅失1分的好投，幫助球隊拿下勝利，他也在比賽中大秀軌跡驚人的變速球，讓打者一籌莫展。

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布坎南昨日面對NC恐龍，主投7局僅被敲出3支安打，送出3次三振2次保送僅失1分，連續兩場比賽都繳出7局優質好投取得勝利。他面對金泰進的打席更是被「棒球忍者」傅利曼（Rob Friedman）剪輯成精華。

該打席布坎南連續投出了兩球變化幅度驚人的變速球，第一球投到好球帶讓打者揮空跪地，第二球他則把球投向外角，讓金泰進想揮都揮不到只能苦吞三振，本場比賽布坎南僅投3K，金泰進就吞下2K。

David Buchanan, Filthy 83mph Changeup.pic.twitter.com/mmGzk1VxHF — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 30, 2020

美國網友在看到布坎南變化極大的變速球時，想到了前巨人塞揚怪投林瑟康（Tim Lincecum）的變速球，大呼這球真的很噁心。

本季布坎南開季前三場比賽表現顛簸先是面對NC恐龍6局失5分，下場回穩，面對培證英雄對7局無失分奪勝，5月19日對上LG的比賽僅投5局，就被狂敲10安（含3轟）失掉10分自責分，但他在最近兩場比賽先發都能吃下7局，合計14局僅失1分，在昨日的比賽結束後布坎南的自責分率已經降到4.50，賽季累積3勝2敗。

布坎南曾在2014、2015賽季效力於費城人隊。（資料照，法新社）

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