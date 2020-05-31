NBA》全美再掀種族歧視風暴 J.布朗號召民眾和平抗議

塞爾提克後衛J.布朗。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前美國一名46歲非裔男子佛洛伊德（George Floyd），遭到白人警察以膝蓋壓住頸部制伏長達8分鐘的時間，縱然佛洛伊德在地上痛苦哀號：「我不能呼吸」，但該名警察毫不理會，最終佛洛伊德送醫後不治身亡。這起事件讓全美再掀種族歧視的議題，民眾群情激憤、抗議活動四起，塞爾提克後衛J.布朗（Jaylen Brown）昨日也在推特上預告，今日要號召民眾上街和平抗議。

目前全美籠罩在一片憤怒的抗議聲浪中，對於手無寸鐵的佛洛伊德遭到白人警察執法過當致死，讓種族歧視的爭論再度浮上檯面，各地示威活動遍地開花下，J.布朗也決定站出來聲援非裔美國人的權利。

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J.布朗昨日就在推特上先行預告，今日他會站出來進行和平抗議，稍早他也在推特上連發三則貼文，呼籲亞特蘭大地區的民眾一起拿著抗議告示牌和他走上街頭，並提到集合時間將在早上5點半至6點半，於馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）紀念堂碰面。

I will be peacefully protesting tommorow — Jaylen Brown （@FCHWPO） May 30, 2020

Atlanta don’t meet me there beat me there come walk with me bring your own signs — Jaylen Brown （@FCHWPO） May 30, 2020

Meet at MLK memorial site 530-630 assembly time — Jaylen Brown （@FCHWPO） May 30, 2020

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