NBA》全美再掀種族歧視風暴 J.布朗號召民眾和平抗議

〔體育中心/綜合報導〕日前美國一名46歲非裔男子佛洛伊德(George Floyd),遭到白人警察以膝蓋壓住頸部制伏長達8分鐘的時間,縱然佛洛伊德在地上痛苦哀號:「我不能呼吸」,但該名警察毫不理會,最終佛洛伊德送醫後不治身亡。這起事件讓全美再掀種族歧視的議題,民眾群情激憤、抗議活動四起,塞爾提克後衛J.布朗(Jaylen Brown)昨日也在推特上預告,今日要號召民眾上街和平抗議。

目前全美籠罩在一片憤怒的抗議聲浪中,對於手無寸鐵的佛洛伊德遭到白人警察執法過當致死,讓種族歧視的爭論再度浮上檯面,各地示威活動遍地開花下,J.布朗也決定站出來聲援非裔美國人的權利。

J.布朗昨日就在推特上先行預告,今日他會站出來進行和平抗議,稍早他也在推特上連發三則貼文,呼籲亞特蘭大地區的民眾一起拿著抗議告示牌和他走上街頭,並提到集合時間將在早上5點半至6點半,於馬丁路德金恩(Martin Luther King Jr.)紀念堂碰面。

Atlanta don’t meet me there beat me there come walk with me bring your own signs