中職》冉冉上升的中職明星！ 美作家分析獅隊帥哥強打林安可

統一獅林安可。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅隊在本季的戰績乏善可陳，目前以12勝18敗位居聯盟之末，但獅隊本季仍出現了令人充滿希望的明星，那就是阿根廷混血帥哥左打林安可。

美作家湯普森（Bill Thomspon）撰文介紹林安可時私心表示，本季最可惜的點是沒能看到他以「二刀流」的方式出賽，因為獅隊選擇讓他專心以打者的身分上場，但湯普森仍希望能看見林安可以二刀流的身分在中職活躍。

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林安可今年繳出了一個怪物般的成績，湯普森認為目前投手對他似乎還找不到解決辦法，本季這位怪物新人不斷地在打擊區上展現自己的打擊技巧並痛擊小白球，本季他打擊三圍是.363/.435/.690，敲出8發全壘打，在中職的整體攻擊表現僅次於開季狂轟濫炸的朱育賢。

湯普森分析，林安可是標準的中職型打者，不會選很多的保送（13），被三振（23）的次數也不多，在打擊區林安可上是屬於自由揮擊的類型，透過大量觸擊來球以製造上壘機會。湯普森認為這與朱育賢和林立這樣僅慎揮擊的選手不同，可是這樣的打擊方式卻能使他達到上述兩位打者相同的境界。

林安可雖然在盜壘的次數不多，但湯普森認為他有很好的速度，在壘間的意識也很棒，能夠準確地知道自己何時該多推進一個壘包。湯普森表示，林安可在力量、球棒觸球的技巧與速度的結合，讓他能夠成為像林立一樣的全方位打者。

林安可盜壘不多，不過在壘間的意識很好。（資料照，記者陳志曲攝）

湯普森在文末指出，林安可很年輕，但他正在成為中職明星的路上，但他有著二刀流的潛力，使得他能發展得更有層次。湯普森不確定獅隊是否會將他的技能組完整地發揮出來，不過他認為現在的林安可大概就已經是中職最有趣的選手了。湯普森認為，如果把林安可二刀流的潛力再加上去的話，他有可能會成為中職最棒的球員。

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