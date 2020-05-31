NBA》自曝兒時也遭種族歧視 活塞教頭：是時候改變了

凱西認為現在是時候做真正的改變了。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕近日在美國明尼蘇達州發生的黑人男子佛洛伊德（George Floyd）慘遭白人警察暴力執法身亡案件，不僅引發各界撻伐，也再度讓美國種族歧視議題浮上檯面。根據《NBC Sports》報導，運動圈中許多名人也陸續針對此事件發聲，其中還包括活塞的總教頭凱西（Dwane Casey）。

凱西發表了聲明公開分享自己親身經歷了種族隔離年代，坦言自己當時還只是八歲小男孩，走在校園中也感到無助和不受歡迎，他說道:「那時沒有手機能記錄我的狀況，更沒有社交媒體能在上面公開譴責這些不當的行為。不過我完全記得當時的感覺，我感到無助，感覺自己從沒被聆聽，也未曾被理解。我看到有多少人現今仍繼續同樣的感到無助和憤怒。我能理解這種憤怒，因為不公正的現象持續加劇，受害名單也還在增加，似乎沒有任何的改變。」

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而現年63歲的凱西想知道，54年後的現在，他兒子現在也8歲了，環境有什麼改變嗎？凱西說:「我看著他成長的世界，想知道到底有什麼變化，他是否能在一個被聆聽、理解的環境中成長？他會感到無助嗎？又或是會像佛洛伊德一樣受到同樣的對待？」

凱西在佛洛伊德死後發表的這篇聲明，目的是希望大家能有所行動，他不希望現今還有更多像佛洛伊德以及同樣在今年發生的非裔男子遭兩名白人男子槍殺身亡的案件發生。

種族歧視在美國是真切發生的事情，凱西認為不管是黑人、白人或不同種族的人都要共同努力找出解決辦法，讓刑事體系更公平，好讓下一代能生活在一個平等的環境中，他認為現在是時候做真正的改變了。

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