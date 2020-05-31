日職》連三年30轟近十年無日本人達成 前一人為大王打教「GUTS」

山田哲人。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職即將在6月19日復賽開打，日本媒體「baseballking」今天撰文提到，近10年都沒有出現連3年30轟的日本球員，本季有5人有機會挑戰，但今年球季受到疫情影響只打120場，使得這項紀錄可能難以被達成。

《Baseballking》提到，過去兩季都有30發全壘打的選手，包含養樂多強打山田哲人、讀賣巨人岡本和真、西武獅山川穂高、樂天金鷲淺村榮斗、以及軟銀松田宣浩。日職近10年來都沒有連3年30轟的球員，前一人則是前日本火腿名將、現為火腿首席教練兼打擊教練的小笠原道大。

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若從近代棒球算起，巨人名將松井秀喜從1996年至2002年間，連7年達成30轟，2002年還敲出50轟；前近鐵好手中村紀洋從1998年起，連5年達成30轟，2002年還敲42發全壘打。前軟銀名將小久保裕記和松中信彥、前養樂多岩村明憲、前橫濱村田修一，皆有達成至少連3年30發全壘打。

小笠原道大（中）。（資料照，記者劉信德攝）

小笠原道大曾在2000年至2003年達成連4年至少30轟後，從2005年至2010年連6年達成至少30轟，他生涯累積378轟之多。

該媒提到，中村剛也曾在2008年敲46轟、2009年敲48轟，2010年因傷一度下二軍休養，只打了25轟。他在2011年敲48轟，2014年、2015年都有至少30轟，2016年又因傷只敲21轟，兩度錯失挑戰連3年30轟紀錄。

山田哲人曾在2015年、2016年各敲38轟，2017年的全壘打數降至24轟，但他過去兩個賽季各有34轟、35轟，今年仍有挑戰機會；柳田悠岐在2017年敲31轟、2018年有36轟，但去年因傷僅出賽38場，全壘打數大降至7轟。

東北樂天金鷲淺村榮斗。（資料照，記者陳志曲攝）

巨人隊岡本和真。（資料照，記者廖耀東攝）

松田宣浩。（資料照，記者林正堃攝）

山川穂高。（資料照，記者黃志源攝）

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