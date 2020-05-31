NBA》曾盼傳奇中鋒尤英掌兵符 美媒曝尼克遭一口回絕

名人堂傳奇中鋒尤英。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克當前最頭痛的事務，想必就是新教頭難產，雖然目前呼聲最高的人選是前灰狼主帥希波鐸（Tom Thibodeau），但一切都尚未定案，對此《紐約郵報》記者Marc Berman加碼爆料，透露尼克在2018年曾盼名人堂傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）能執掌球隊兵符，不料遭到尤英一口回絕。

Marc Berman報導指出，當尼克在2018年試圖找來尤英執教的時候，尤英完全不感興趣，他正致力於喬治城大學籃球隊的總教練，因此尤英連來尼克面試都沒有，最終當時的總裁米爾斯（Steve Mills）聘請費茲戴爾（David Fizdale）擔任總教練一職，不料費茲戴爾在去年12月被炒魷魚。

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Marc Berman寫道：「若米爾斯仍擔任總裁的話，那麼尤英絕對是首要人選，米爾斯曾在2018年找過尤英，不過兩位知曉內幕的消息人士透露，當時尤英剛完成執教喬治城大學男籃的第一年賽季，他還沒有準備好要離開，因此拒絕了尼克。」

如今米爾斯也在先前被解雇，這讓尤英接下尼克兵符的機會大幅降低，根據目前消息指出，希波鐸與前籃網主帥亞特金森（Kenny Atkinson）皆是尼克相中的人選，新任總裁羅斯（Leon Rose）則透露，預計會在未來幾週內決定球隊的新教頭。

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