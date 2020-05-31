韓職》忍受失去父親的悲痛 前遊騎兵投手踏出生涯下一步

山普森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕5月28日，去年仍在遊騎兵隊的投手山普森（Adrian Sampson），穿著樂天巨人的制服，在離家5000英哩的地方，於空蕩蕩的球場進行了本季的首次先發，他主投3.1局被敲出3支安打失掉2分退場，最終吞下敗投，但這卻是他在過去的五個月中最正常的時刻。

山普森的父親大衛山普森（David Sampson）在1月被診斷出罹癌，5月時離開人世，他在接受《達拉斯晨報》採訪時回憶了先前的狀況，1月在自己父親被診斷出罹癌的下一週，山普森就離開美國前往南韓，當時他預計將成為球隊的二號先發，而且他當下也認為儘管檢查結果不太好，但自己的爸爸應該還有更多的時間。

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隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發，韓職也因此延後開季，就在此時，人在南韓的山普森接到了自己哥哥的電話告訴他：「該回家了」。山普森從釜山坐了五個小時的車到首爾，搭了20個小時的飛機抵達西雅圖，他的姐姐在機場接到他後前往醫院，到安寧病房探望他已經昏迷的父親。

「但他聽得到我們說的話。」山普森向記者說道：「因此我有機會可以向他說再見。」

由於疫情因素，山普森的父親在死後並無法舉辦喪禮，在大衛去世的兩天後，山普森搭上前往南韓的飛機，接著迎接他的是兩週的隔離期，他曾希望自己的女友能與他一起，不過樂天巨人球團讓他待在一個私人的處所進行隔離，無法批准他的要求。山普森僅能用一台電腦與朋友聯繫，並在設施外安裝一個投球網保持手臂活動，一個人孤獨地渡過這漫長的14天。

「這是最困難的時刻（14天隔離），我試著保持正常，投球能夠讓我的腦袋暫時關機。我曾經希望我能待在家嗎？是的，但你沒辦法讓逆轉這些事情，當時的他在康復中心，但因為武漢肺炎疫情的規定，我就算在美國可能也無法去探望他。」山普森表示，他的父親其實也不希望他拒絕到南韓打球的機會，他也知道自己父親想要的是什麼。

本週四，山普森一個人站在投手丘上，在這個被稱為全世界最孤獨的地方、在這個已經與父親天人永隔的世界，山普森試著找回他最愛的運動。上場前，他抓起身邊的麥克筆，脫下自己的帽子，在鴨舌底下寫上「父親（Dad）」這個字。

山普森在鴨舌底下寫上Dad來紀念自己過世的父親。（圖片取自推特）

「這不是世界上最簡單的事情，但這是第一步。能夠重返球場對我來說是很重要的一個進步，當我投出第一球後，我整個人都回到了比賽當中，然後我就能試著去找到一些樂趣。」

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