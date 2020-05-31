NBA》打出超級巨星雛形！記者爆：綠衫軍高機率頂薪續約塔圖姆

塔圖姆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕綠衫軍2017年首輪第三順位選進的年輕前鋒塔圖姆（Jayson Tatum），在本季打出耀眼表現，《ESPN》記者Brian Windhorst也在節目上爆料，綠衫軍將「很有可能」與他簽下頂薪合約將他續留在波士頓。

Windhorst在節目上指出，塞爾提克隊將有很高的機會開出頂薪合約來留住這位年輕明星，他認為塔圖姆是在綠衫軍將賈奈特（Kevin Garnett）與皮爾斯（Paul Pierce）交易出去換取一堆選秀權回來後想要的超級巨星。「綠衫軍將會在這個賽季結束時付給塔圖姆一大筆錢，他大概會拿到頂薪合約，他們會賭塔圖姆能夠成為超級球星。」

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綠衫軍在2018年與防守悍將史馬特（Marcus Smart）簽下4年延長合約，去年也跟本季脫胎換骨的J.布朗（Jaylen Brown）簽下4年1.15億美元的合約，球團在年輕球員身上相當敢投資。

目前並不確定塔圖姆能夠拿到多少錢，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響球團收入，NBA球團下個賽季的薪資上限可能會變成1.15億美元，《紐約郵報》記者伯曼（Marc Berman）在報導中也表示，下個賽季的薪資上限「一定」會降低，而頂薪合約的價值是根據薪資上限決定的。

塔圖姆在本季場均可以拿下23.6分是全隊最高，7.1籃板是全隊次高，他也靠著好表現首度入選明星賽。

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