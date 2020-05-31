NBA》哈佛德無法融入七六人體系 美媒：復賽後恐坐板凳

七六人大前鋒哈佛德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星大前鋒哈佛德（Al Horford）去年夏天與七六人簽下4年1.09億美元（約台幣32.7億）的大合約，不料哈佛德卻無法融入球隊進攻體系，場上數據相較以往下滑不少，表現完全不符他的身價，對此《The Athletic》記者Mike O'Connor一針見血指出，當球季復賽後，七六人很可能將哈佛德降為替補。

Mike O'Connor報導指出，若球季復賽後，七六人的場上陣容恐怕會有所變動，「七六人可能會將哈佛德降至替補，讓二年級生米爾頓（Shake Milton）繼續打先發，或是選擇改打更小的陣容。」

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七六人後衛米爾頓（持球者）。（資料照，USA TODAY Sports）

Mike O'Connor強調：「雖然在停賽前，哈佛德與米爾頓一同先發出賽，但B.西蒙斯（Ben Simmons）傷癒復出後會回到先發，這將迫使哈佛德變為替補。」

哈佛德本季出賽60場，有57場先發上陣，場均繳出12分、6.9個籃板、4.1次助攻，投籃命中率是生涯新低的44.2%。

米爾頓本季出賽32場，場均得到9.5分、2.1個籃板、2.2次助攻，投籃命中率為49.8%，是七六人陣中表現出色的綠葉球員。

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