韓職》主審拉弓又有新花招 再度成外國網友焦點（影音）

I'm pretty sure these guys are now inventing new punch-outs...just so they can win the PitchingNinja KBO Ump of the day award. pic.twitter.com/kJnzKIb2ri — Rob Friedman （@PitchingNinja） May 30, 2020

〔體育中心／綜合報導〕南韓職棒本月5日起閉門開打，並透過美國《ESPN》轉播放送，讓美國人可收看韓職比賽。近期韓職裁判的三振拉弓姿勢，又再度成為外國網友的焦點。

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昨天三星獅洋投萊特（Mike Wright）三振NC恐龍打者金太珍後，主審先是右手抬高伸直，接著再大動作做出三振拉弓動作。這動作又引起外國網友議論，「太酷了」、「韓職甩棒和三振拉弓動作都很讚」、「大聯盟應該雇用這些裁判來執法」。

推特帳號「棒球忍者」分享這名韓職主審拉弓影片並寫到，「我很確定這些傢伙都在發明新的三振拉弓，這樣他們可以贏得棒球忍者每日最佳裁判獎。」

此戰三星獅靠著洋投布坎南（David Buchanan）7局失1分好投，幫助球隊以9：1獲勝。萊特投6局失3分吞敗。

近期韓職裁判的三振拉弓姿勢，成為外國網友的焦點。圖為示意圖。（資料照，美聯社）

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