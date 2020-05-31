MLB》是時候做得更好了 白襪王牌為種族歧視發聲

白襪王牌投手吉歐里多。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國明尼蘇達州一名黑人男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察過度執法身亡的事件引起全美怒火，抗議強度也不斷升高，大聯盟白襪隊的白人投手吉歐里多 （Lucas Giolito）也出面發文，希望美國能夠改變。

吉歐里多說道，他並不知道身為一個黑人在美國是如何長大成人的，因為那不是他成長的經驗，但他知道自己的父母不用擔心自己被人綁走，或者是他永遠都無法回家。

請繼續往下閱讀...

吉歐里多表示，是時候做得更好了，是時候讓所有美國人都擁有真正的公平與正義，他表示早該如此了。他呼籲大家不要漠視不管，也不要因為「不舒服」就不去談論種族歧視的議題，因為種族歧視已經存在400年，他認為這真的夠了。

吉歐里多舉出多個在家或在街上喪命的黑人的名字，表示如果大家不跟他們站在一起，就會有更多黑人繼續死亡，他希望讓更多人聽到這些人的聲音，同時做出改變，吉歐里多也邀請所有人與他一起，讓他們的聲音與訴求被清楚地聽見，同時他也表示自己會向非營利性民權倡導組織《Color of Change》獻聲。

吉歐里多是大聯盟最新一位對此事件發聲的球員，先前洋基隊的史坦頓（Giancarlo Stanton）、國民隊的杜利托（Sean Doolittle）都在推特上發表了自己的聲明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法