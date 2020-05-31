MLB》大聯盟復賽卻禁吉祥物 美媒舉中職為例說明重要性

費城人隊費納寶（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中職、韓職先後閉門開打，在球迷無法進場的這段期間，仍靠著啦啦隊和吉祥物帶動比賽氣氛，吉祥物也戴著口罩來應援。但大聯盟近期討論復賽計畫中，即使這個賽季能開打，各隊的吉祥物也將無法進場，讓這群扮演吉祥物的人員相當納悶。

《美聯社》報導，受害的吉祥物人員之一雷蒙德（Dave Raymond）表示，「每個吉祥物都是不可或缺的，因為它能讓球迷帶來樂趣。」雷蒙德是首名採用6呎6吋、300磅、90英呎腰圍的費城人隊費納寶服裝，他也成為吉祥物顧問，並協助創新、建立品牌、以及訓練下一個世代的吉祥物。

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吉祥物還會在比賽中和小球迷擊掌互動，雷蒙德就質疑沒有吉祥物的比賽會如何，「不必說服我這個，掌權的人不明白這個簡單的道理。」

兄弟象小翔成了國際知名吉祥物。（資料照，記者廖耀東攝）

該文提到，中職和韓職的比賽中都有吉祥物，熬夜看《ESPN》播放韓職比賽的美國球迷，被無觀眾比賽中的吉祥物給迷住了，像是LG雙子隊吉祥物就戴著口罩，啦啦隊也是如此；中職起初禁止觀眾進球場，是擔憂在擁擠的環境中會散播病毒，但聯盟認為可放心讓啦啦隊和吉祥物到球場。

雷蒙德說，「當人們生病、死亡、生活面臨困境時，這是充分利用樂趣的最重要時刻。在這個時間點，你要找到一個方法來分散人們的注意力，並帶給他們娛樂。」；前灰狼隊吉祥物人員庫多（Jon Cudo）則說，「對於很多角色表演者來說，這是攸關生死的時刻。」

統一獅吉祥物萊恩與魚頭君。（資料照，記者黃志源攝）

中職四隊在無觀眾比賽期間各出花招，像是中信兄弟吉祥物小翔在本壘後方燙衣服、統一獅萊恩和魚頭君在外野觀眾席烤肉、樂天桃猿擺出球迷看板、悍將號召球迷製作應援看板為球員加油等等，皆成功製造話題。如今因台灣政府防疫有成，中職成為首個有球迷觀戰的職棒聯盟。

富邦悍將吉祥物上演蒙面喝奶茶戲碼。（資料照，記者陳志曲攝）

樂天桃猿應援團。（資料照，記者陳志曲攝）

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