MLB》沒人想知道協商細節！ 洋基名投批球團陷球員於不利

沙巴西亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟最近為了在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩後能夠復賽不斷推出新方案，不過洋基退役老將沙巴西亞（CC Sabathia）卻對此頗有微詞，認為聯盟此舉是將球員放在不利的位置上。

沙巴西亞在自己的播客節目《R2C2》上發表感想，目前擔任洋基特別助理的他，同時能夠體會球團與球員方的感受，他也指出，目前雙方都還在協商時，老闆方已經在使用媒體讓球員處在很艱困的位置。「我覺得老闆們利用媒體的次數更多，他們洩漏了目前有何種方案，就像他們一直不斷在定位自己一樣，我認為這某方面來說讓球員被放置到一個很不利的位置。」

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沙巴西亞認為，球迷並沒有興趣知道雙方「錢鬥」的細節，特別是在武漢肺炎大流行重創經濟的當下。「球團與球員方正在協商，同時他們也即將迎來最終的結果，沒有人想要知道所有的事情。我們已經錯過太多體育活動，大家都只想要運動回來而已。我了解身為球員的看法，同時我也知道球團想要賺錢的看法，但球員也想要賺錢。」

日前《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）的提案指出，薪水越高的球員將會被扣掉更多的薪水，像是年薪3500萬美元的球員只能領到784萬美元，而年薪100萬美元的能領43.4萬，底薪56.3萬的球員則可以領到26.2萬美元。

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