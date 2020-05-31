NBA》勇士何時邁向偉大 柯爾指出關鍵時間點

勇士主帥柯爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA90年代的聯盟霸主，多數人的答案一定是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）領銜的公牛，而談到當今能夠主宰聯盟的球隊，勇士可能是球迷們的心中所選，灣區大軍近5年勇奪3冠，寫下非常輝煌的成績，雖然去年總冠軍賽敗給暴龍，無緣締造三連霸的勇士王朝，但勇士的表現絕對能在歷史上留名，對此勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時透露，當球隊在2015年西部決賽擊敗火箭時，他就意識到勇士將要邁向偉大。

柯爾日前接受美媒《95.7 The Game》訪談，當中柯爾指出當球隊在2015年西部決賽淘汰火箭時，他就意識到這支球隊邁向偉大的種子已經萌芽，「對我來說，那是我們在2015年西部決賽擊敗火箭的時刻，當時比賽時間剩下45秒，我們大約有12分的領先，我站在半場附近，身體微靠著紀錄台。」

請繼續往下閱讀...

柯爾生動表示，「當時有一個死球，那一刻我們意識到球隊要贏球了，球迷們也都意識到這一點，我享受著當下的氣氛，我記得我環顧了整個甲骨文主場（Oracle Arena），並享受著全場激動的時刻，這真是令人難以置信，這是勇士40年來首次重返總冠軍賽。」

值得一提的是，勇士也在該年總冠軍賽4：2擊敗騎士，奪下冠軍金盃，隔年更打出例行賽73勝9敗的戰績，締造史上單季最多勝場紀錄，不過卻在總冠軍賽滑鐵盧無緣封王，之後灣區大軍在休賽季投下震撼彈，成功網羅「KD」杜蘭特（Kevin Durant），讓勇士在2017、2018連續兩年寫下二連霸的成就。

可惜的是，勇士在去年總冠軍賽敗給暴龍後，杜蘭特、伊古達拉（Andre Iguodala）等先前奪冠班底相繼離隊，加上本季柯瑞（Stephen Curry）、K.湯普森（Klay Thompson）雙雙掛傷號的情況下，勇士目前成為聯盟中，唯一確定無緣季後賽的隊伍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法