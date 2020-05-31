NBA》P.喬治心中最佳先發5人 喬丹沒份、Kobe入選

快艇球星P.喬治。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星P.喬治（Paul George）日前接受《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）訪談，其中P.喬治談到自己心中的史上最佳先發5人，在P.喬治的名單內，湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、已故湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）皆入選，不過「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）卻沒份。

已故湖人傳奇布萊恩。（資料照，法新社）

P.喬治說道：「我會選詹姆斯打1號位，布萊恩則是我的2號位人選。」此時，沃納洛斯基對P.喬治提出疑問，表示如此一來，喬丹該如何擠進這套先發陣容，P.喬治則回覆：「是的，我知道喬丹是最好的球員，但我是看著布萊恩長大的，所以我會把布萊恩擺在我的2號位。」

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「籃球之神」喬丹（右）。（資料照，法新社）

P.喬治繼續道出剩下的3位人選，「至於我的3號位，我會選柏德（Larry Bird），4號位是賈奈特（Kevin Garnett），歐尼爾（Shaquille O'Neal）則是我的5號位人選。」

點評史上最佳先發5人，幾乎是每位球員都會被問到的話題，從大多數球員的答案來看，喬丹上榜的機率非常高，因此P.喬治是少數沒選喬丹的球員，但這畢竟是從自己的觀點出發，並沒有任何對錯，先前獨行俠前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）的最佳5人名單也沒有喬丹。

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