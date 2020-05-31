網球》全球最賺錢女運動員說話了 大坂直美痛批種族歧視

日本網球女將大坂直美。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州慘遭白人警察暴力執法身亡，引發各界撻伐，坐擁雙料大滿貫女單冠軍的日本網球女將大坂直美，也加入運動員聲援行列，公開譴責暴警殘忍手段，並在網路社群平台貼出抗議現場照片，這位全球最賺錢的女運動員說：「沒發生在你身上，不代表事情沒發生。」

現年22歲的大坂直美，母親是日本人、父親為美籍海地人，2018、19年先後包辦美網、澳網金盃，女單排名曾榮登世界球后，富比世（Forbes）雜誌上週指出，大坂直美去年賺進3740萬美元（約11.32億台幣），躍居年收入全球第一的女運動員！只不過，混血身份曾困擾大坂直美，媽媽因與外籍黑人交往，遭斥「讓全家蒙羞」，即使如今功成名就，仍有日本人難以認同其「全民英雄」地位，甚至贊助商日清食品去年推出她的動漫廣告，女主角膚色竟被「漂白」，與原本黝黑膚色相差十萬八千里，更引發極大爭議，導致負責人出面道歉，並刪除廣告動畫。

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如今從小長大的美國地區，再度傳出種族歧視風波，大坂直美感同身受，並直言，那些穿著打扮、聽音樂、說話方式都刻意仿效非裔人士的民眾，如今卻都突然噤聲沉默，豈不相當可笑。

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