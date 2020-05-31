中職》下二軍仍沒調整好？ 羅傑斯今狂失7分遭悍將爆打

中信二軍先發投手羅傑斯。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟洋投羅傑斯下二軍調整，先發2場雖然都拿下勝投，但防禦率仍偏高，不料今他在澄清湖球場卻遭富邦悍將二軍爆打，先發不到5局就被狂敲10支安打，挨兩轟失掉7分。悍將二軍火力強大，全場15支安打，張冠廷、楊晉豪接連開轟，後援上場的范玉禹擋住兄弟最後的反撲，終場悍將就以11:6獲勝。



34歲的羅傑斯在韓職3季累計13勝9敗、防禦率3.58，其中2016年以1年190萬美元合約和韓華鷹續約，還成為韓職史上最高薪洋將，不料近期他2場一軍先發只投了4.2局，被擊出14支安打失13分、9分責失，5月9日後下二軍，雖然先發2場都拿下勝投，但是投11.1局被擊出16支安打，失9分有8分責失，防禦率高達6.37。

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羅傑斯此役面對悍將二軍，4.2局送出4次三振，失7分當中6分自責，被擊出10支安打，，其中被張冠廷、楊晉豪分別擊出全壘打，防禦率也從賽前的4.91爆增到6.26。接手的洪宸宇1.1局無失分，不過首次在二軍登板的黃弘毅，中繼0.2局就被敲3安失4分，緊急換上李吳永勤才止血，最後接手的吳哲源則是投1局無失分。

反觀悍將先發陳仕朋，雖然被敲出9安，不過主投6局僅失2分表現穩定，黃亦志中繼1.1局被敲4安又掉了4分，范玉禹接手後雖然先兩個四壞保送讓兄弟再下2城，所幸他最後即時回穩，在9上擋住兄弟最後的反撲，帶領球隊以5分之差擊敗穩居二軍龍頭的中信兄弟。

張冠廷擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

楊晉豪本季二軍首轟也出爐。（記者黃志源攝）

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