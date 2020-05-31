中職Live》林宥穎兩分砲炸裂、悍將連15場開轟 2：1 兄弟

第九局

9上，

第八局

8下，兄弟換上陳柏豪中繼。林益全敲出二壘方向滾地球，二壘手王威晨第一時間掉球、但撿起後再傳一壘，仍成功完成刺殺。高國輝選到四壞球保送，悍將換上代跑陳品捷，范國宸敲出二壘方向滾地球，陳品捷遭封殺，打者上到一壘，兩出局。王正棠敲出三壘界外區飛球遭接殺，三出局。

8上，林書逸投手前方彈跳球，索沙直接傳一壘刺殺。岳東華中外野飛球遭接殺，兩出局。兄弟換上代打許基宏，敲出右外野方向安打，上到一壘。索沙與王威晨纏鬥至滿球數後，仍被敲安，兄弟兩出局後攻占一三壘，但索沙接著三球三振代打的陳文杰，化解危機，目前索沙投完8局送出6K，僅失1分。

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第七局

7下，高國輝敲出中間方向安打，上到一壘，下一棒范國宸敲出左外野方向深遠二壘安打、帶有1分打點，悍將再次取得領先，2：1兄弟。王正棠犧牲觸擊，二壘往三壘跑的范國宸遭觸殺，王正棠上到一壘，下一棒申皓瑋敲安，一出局後，悍將攻占一二壘，兄弟決定將米蘭達換下。

兄弟決定換上蔡齊哲，捕手牽制二壘上的王正棠，裁判第一時間裁定safe，兄弟提出挑戰、最後挑戰成功，兩出局。下一棒林宥穎敲出兩分砲，悍將拉開比分取得4：1領先。

胡金龍敲安後，李宗賢敲出游擊方向滾地球，江坤宇發生傳球失誤，李宗賢上到二壘、胡金龍上到三壘，兄弟決定再換投，換上鄭凱文。

7上，蘇緯達一上來就敲出中外野方向直擊全壘打牆的深遠飛球，形成二壘安打，下一棒 張志豪飛球遭接殺，一出局。詹子賢一壘方向滾地球遭刺殺，形成二出局。周思齊中間方向飛球，申皓瑋飛撲接殺，三出局。

第六局

6下，胡金龍敲左外野方向飛球遭詹子賢接殺，一出局。米蘭達連續四顆壞球保送李宗賢，控球明顯出現狀況，面對高國麟在纏鬥到滿球數後，又送出保送，體力有下滑危機；悍將在一出局後攻占一二壘，不過林益全隨後敲出內野飛球遭江坤宇接殺，李宗憲回壘不及，形成雙殺打、米蘭達順利化解危機，兄弟1：1悍將。

6上，岳東華敲出右外野方向飛球，悍將二壘手王正棠拚命往後退仍無法接到，岳東華上到一壘；下一棒高宇杰犧牲觸擊將跑者送到二壘；王威晨敲出左半邊方向安打，岳東華回到本壘得到兄弟本場比賽第一分。兄弟1：1悍將。下一棒江坤宇敲出雙殺打，結束本局兄弟攻勢。

第五局

5下，米蘭達讓王正棠、申皓瑋都敲出滾地球出局，兩出局後，米蘭達再K掉林宥穎。三出局。

5上，索沙三振張志豪，接著讓詹子賢敲出本場首安；詹子賢隨後盜上二壘，周思齊左外野飛球遭高國輝接殺，兩出局。林書逸二壘方向滾地球遭刺殺，三出局。兄弟仍是0：1落後。

第四局

4下，李宗賢一上來就敲一壘安打，高國麟犧牲觸擊將跑者送到二壘，一出局。下一棒林益全內野飛球遭接殺，兩出局。接著高國輝敲出投手正面的強襲球，反彈後球穿出一二壘之間，形成帶有1分打點的安打，悍將先馳得點1：0領先。范國宸飛球遭岳東華接殺，三出局。

高國輝敲安帶有1分打點。（記者陳志曲攝）

李宗賢。（記者陳志曲攝）

4上，王威晨、江坤宇都敲滾地球遭刺殺，隨後索沙以150公里的速球三振蘇緯達，目前演出12上12下。

第三局

3下，王正棠一上來就敲出一壘安打，申皓瑋右半邊方向平飛球遭岳東華美技接殺，一出局。林宥穎遭米蘭達三振，兩出局。胡金龍三壘方向滾地球遭王威晨刺殺，三出局。雙方仍是0：0平手。

3上，林書逸揮棒落空遭三振，下一棒岳東華游擊方向滾地球遭刺殺，高宇杰也遭三振，索沙3局送出3K。

第二局

2下，林益全中間方向高彈跳球，遭江坤宇刺殺出局。高國輝游擊方向強勁滾地球，也遭江坤宇刺殺出局，范國宸中外野飛球遭接殺，三出局。

2上，索沙依舊維持絕佳狀態，先讓張志豪滾地球遭刺殺、接著讓詹子賢、周思齊都擊出飛球遭接殺，本局依舊是三上三下。

第一局

1下，胡金龍一上來就敲安、但李宗賢擊出雙殺打，兩出局。下一棒高國麟遭三振，悍將形成變相三上三下。

1上，首棒王威晨飛球遭接殺，江坤宇遭三振， 隨後蘇緯達擊出一壘方向滾地球遭刺殺，索沙首局演出三上三下。

中信兄弟先發打線

王威晨 , 3B

江坤宇 , SS

蘇緯達 , 1B

張志豪 , CF

詹子賢 , LF

周思齊 , DH

林書逸 , RF

岳東華 , 2B

高宇杰 , C

先發投手：米蘭達

米蘭達。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發打線

胡金龍 , DH

李宗賢 , SS

高國麟 , RF

林益全 , 1B

高國輝 , LF

范國宸 , 3B

王正棠 , 2B

申皓瑋 , CF

林宥穎 , C

先發投手:索沙

索沙。（記者陳志曲攝）

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