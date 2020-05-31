中職Live》樂天桃猿維持領先 9：7獅

第六局

六局下，樂天桃猿換上投手黃子鵬，陳傑憲擊出穿越三游間的滾地打，攻佔一壘，下一棒吳桀睿擊出游擊方向滾地球，封殺往二壘跑者，打者上到一壘，一出局，林安可擊出游擊方向滾地球，一壘往二壘跑者遭到封殺，下一棒陳鏞基擊出三壘方向滾地球，封殺往二壘跑者，統一獅提出電視輔助判決，挑戰失敗，三出局。

六局上，藍寅倫遭三振，廖建富擊出外野飛球遭接殺，朱育賢擊出左中外野方向深遠二壘安打，下一棒林智平擊出帶有一分打點右外野方向二壘安打，樂天桃猿8：7統一獅，接著余德龍敲出帶有一分打點穿越安打，樂天桃猿9：7統一獅，兩人出局，一壘有人，成晉擊出平飛安打，形成一、二壘有人，兩人出局，統一獅換投，換上傅于剛。

陳晨威擊出外野飛球遭接殺，三出局。

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第五局

五局下，卡本特續投，林安可率先擊出右外野方向平飛安打，陳鏞基擊出左外野方向穿越滾地安打，形成一、二壘有人，高國慶選到四壞球保送，形成滿壘，下一棒蘇智傑領K，林祖傑敲出左外野方向帶有兩分打點安打，樂天桃猿7：7統一獅，林祐樂擊出游擊方向滾地球，一壘往二壘跑者遭封殺，一、三壘有人，兩出局，投手爆投，一壘跑者趁勢上二壘，林靖凱遭三振，三出局。

五局上，統一獅換下先發投手達尼爾，換上劉軒荅，成晉率先敲出中間方向穿越安打，陳晨威擊出游擊方向滾地球，一壘往二壘跑者遭封殺，林立擊出左外野方向落地安打，形成一、二壘有人，下一棒郭嚴文擊出二壘方向滾地球遭到雙殺，三出局，樂天桃猿7：5統一獅。

第四局

四局下，林祐樂擊出一壘方向平飛球遭接殺，下一棒林靖凱擊出二壘後方高飛球遭到接殺，兩人出局，接著陳傑憲擊出二壘方向滾地球，二壘手傳球發生失誤，打者上一壘，接著一壘跑者啟動盜壘，成功上二壘，吳桀睿擊出右外野方向飛球遭接殺，三出局。

四局上，陳俊秀擊出三壘方向車布邊二壘安打，廖建富擊出左外野方向飛球遭接殺，下一棒朱育賢領K，兩出局，二壘跑者因傷退場，替換上藍寅倫，林智平擊出中間方向帶有一分打點穿越安打，樂天桃猿7：5統一獅，下一棒余德龍擊出右外野方向飛球遭接殺，三出局。

第三局

三局下，林靖凱敲出中右外野方向平飛安打，陳傑憲擊出游擊方向滾地球，一壘往二壘跑者遭封殺，打者上一壘，一出局，下一棒吳桀睿敲出穿越滾地安打，形成一、二壘有人，接著林安可遭到三振，兩出局，陳鏞基選到保送，滿壘，下一棒高國慶擊出帶有兩分打點游擊方向滾地內野安打，樂天桃猿6：2統一獅，一、二壘有人，兩出局，蘇智傑敲出中外野方向全壘打，樂天桃猿6：5統一獅，林祖傑領K，三出局。

三局上，朱育賢擊出二壘方向平飛球遭接殺，林智平擊出擊出穿越中線滾地安打，下一棒余德龍敲出右外野方向落地安打，形成一、三壘有人，成晉擊出帶有一分打點三壘防線的強勁滾地安打，樂天桃猿5：0統一獅，一人出局，一、三壘有人，下一棒陳晨威敲出一壘方向軟弱滾地形成內野安打，三壘跑者回壘得分，樂天桃猿6：0統一獅，一、二壘有人，統一獅喊出暫停後，林立領K，兩出局，郭嚴文擊出外野飛球遭接殺，三出局。

統一獅高國慶在3局下擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

統一獅高國慶在3局下擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

第二局

二局下，陳鏞基率先敲出穿越中線的滾地一壘安打，下一棒高國慶遭到三振，蘇智傑敲出穿越滾地安打，一、二壘有人，接著林祖傑遭到三振，林祐樂擊出遭三振，三出局。

二局上，輪回第一棒，陳晨威擊出三壘方向滾地球，一出局，林立敲出落地安打，郭嚴文擊出一壘方向內野安打，一、二壘有人，下一棒陳俊秀遭到三振，兩出局，廖建富擊出二壘方向滾地球，形成三出局。

第一局

一局下，開路先鋒陳傑憲、吳桀睿遭三振，林安可擊出中外野高飛球遭到接殺，三人出局

一局上，首名打者陳晨威擊出高彈跳正好越過三壘手上空形成一壘安打，下一棒林立敲出滾地穿越安打，一、二壘有人，接著郭嚴文敲出帶有一分打點的二壘安打，樂天桃猿1：0統一獅，二、三壘有人，無人出局，陳俊秀敲出同樣帶有一分打點的安打，樂天桃猿2：0統一獅，一、三壘有人，下一棒廖健富敲出中間方向平飛安打，三壘跑者回壘得分，3：0，一、二壘有人，接著朱育賢遭到三振，一出局，林智平擊出右外野飛球遭接殺，二出局，維持一、二壘有人，下一棒余德龍敲出帶有一分打點的安打，樂天桃猿4：0統一獅，成晉擊出三壘方向滾地球遭刺殺，三出局，樂天桃猿4：0統一獅。

統一獅先發投手達尼爾。（記者黃志源攝）

樂天桃猿先發投手卡本特。（記者黃志源攝）

樂天桃猿廖健富在1局上擊出安打。（記者黃志源攝）

樂天桃猿余德龍在1局上擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

樂天桃猿余德龍在1局上擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）

統一獅林祐樂重回一軍蹲捕。（記者黃志源攝）

統一獅林祐樂重回一軍蹲捕。（記者黃志源攝）

樂天桃猿先發打線

1.陳晨威 , RF

2.林 立 , 3B

3.郭嚴文 , 2B

4.陳俊秀 , 1B

5.廖健富 , C

6.朱育賢 , DH

7.林智平 , SS

8.余德龍 , LF

9.成 晉 , CF

先發投手：卡本特

統一獅先發打線

1.陳傑憲 , CF

2.吳桀睿 , DH

3.林安可 , RF

4.陳鏞基 , 3B

5.高國慶 , 1B

6.蘇智傑 , LF

7.林祖傑 , SS

8.林祐樂 , C

9.林靖凱 , 2B

先發投手：達尼爾

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