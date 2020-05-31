棒球》王宜民推動在地社區棒球 MINI BASEBALL桃園開戰

八德區議員呂林小鳳（中）致贈獎金給參賽隊伍，王宜民教練代為領取。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕近日疫情日趨穩定，迷你棒球地區賽事紛紛展開，MINI桃園地區聯盟昨（30）日於八德慢壘球場正式登場，由前台灣少棒隊金牌教頭王宜民推動的大勇社區假日聯盟主辦，吸引桃園地區多達十支隊伍參賽，八德區呂林小鳳議員也特地蒞臨現場，更送出紅包鼓勵參賽小選手。

職棒退役後於大勇國小少棒隊任教多年的王宜民教練平時也致力於社區少棒，並使用安全性較高的迷你棒球，讓一般對棒球有興趣的小朋友都可以參與，也讓家長可以更放心。

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「目前隊上最小的球員只有大班，迷你棒球的器材或設備對小朋友都顧慮的很好，包括球棒跟球都有特別設計，比賽也比較符合棒球的規則。社區棒球一個禮拜練一次，只是讓小朋友了解棒球、玩棒球，先讓他們有這個觀念，同時保有樂趣。」大勇社區假日聯盟近幾年更接連舉辦桃園社區棒球嘉年華，提供大桃園地區孩子們更豐富的賽事平台。

MINI桃園地區聯盟首日賽事由大溪社區奪下U8冠軍，大溪社區在最後半局連得五分逆轉大勇藍隊，展現小球員的韌性。U10賽事則將於6月21日進行。

台北、新北、桃園、新竹、台中、台南陸續有地區聯盟成型，預計每季將各舉辦一次跨地區交流賽。MINI BASEBALL不侷限於傳統校隊，六月將舉辦師資研習會讓更多有志推動基層棒球的夥伴參與，一同向下耕耘。

場邊投入的家長也是迷你棒球重要的一環。（棒協提供）

大溪社區隊奪冠。（棒協提供）

大溪社區宋佑丞擊出再見安打。（棒協提供）

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