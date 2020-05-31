玉山盃》李東森浪子回頭繳出猛打賞 雲林縣擊敗新竹縣

雲林縣李東森演出猛打賞。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕玉山盃全國青棒錦標賽，雲林縣前天敗給台東縣落入敗部，今天面對新竹縣重整旗鼓，先發投手陳伯明繳出7局無失分佳績、送出11次三振，搭配他先發的捕手李東森不僅猛打賞、還把守最後1局無失分，雲林縣終場3:0獲勝。

李東森是球隊主力捕手、今年高二，且是U15世界盃國手出身。不過，正因為曾有青少棒國手光環，現任教頭楊博超直言，李東森高一時曾有一段心態不正確的時期，靠著教練們苦勸，讓他回頭認真練球。

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李東森不僅猛打賞、還把守最後1局無失分。（記者林正堃攝）

李東森坦言，高一時確實有段時間很叛逆，還好國中時期就曾帶過他的楊教練勸導：「教練說，我有資質卻不練球，有些人想練還練不起來。聽了之後想法有改變。」李東森視楊博超為恩師，今年他目標認真打球，把國手夢放在明年U18世界盃，想再挑戰一次當國手。

雲林縣先發投手陳伯明。（記者林正堃攝）

雲林縣李智鈞中繼。（記者林正堃攝）

新竹縣先發投手李裕誠。（記者林正堃攝）

雲林縣李東森演出猛打賞還拿下救援成功。（記者林正堃攝）

雲林縣鄭俊瑋行進間傳球。（記者林正堃攝）

雲林縣李東森滑回本壘得分。（記者林正堃攝）

雲林縣獲勝。（記者林正堃攝）

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