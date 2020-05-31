MLB》哈勒戴當年如何提攜後進？前韓職MVP說給你聽

哈勒戴。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕一代強投哈勒戴（Roy Halladay）2017年發生墜機意外，《ESPN》近日推出其紀錄片《不完美》，不少球星也藉此機會分享與「大夫」共事的經驗，前韓職MVP、休賽季加盟釀酒人林布隆（Josh Lindblom）便是其一。

《ESPN》在美國時間5月29日、也就是哈勒戴面對馬林魚投出完全比賽的十週年推出此紀錄片，影片裡揭開一名大聯盟王牌長期受到藥物成癮、憂鬱症所苦、不為人知的一面。

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林布隆日前發文寫道，2010年自己曾嘗試模仿哈勒戴投球，但結果很糟糕。2011年他在道奇隊升上大聯盟，隔年731大限前就被交易至費城人；轉隊一個禮拜後，林布隆在外野進行傳接球練習時，只要遇到人就問：「你都怎麼跟Roy說話的？」當時每位隊友都鼓勵他，「就走過去和他說話就對了。」

林布隆後來照做了、也與哈勒戴建立起情誼，雖然他在該年冬天就被交易到遊騎兵，與「大夫」只有短短兩個月的相處時間，但當年一起在市民銀行球場（Citizens Bank Park）玩飛盤高爾夫的時光，至今仍讓林布隆難以忘懷。

林布隆寫道，那段期間從哈勒戴的比賽中學到很多，有天到球場還看到椅子上多了一張「投手的心靈密碼（The Mental ABC's of Pitching）」的有聲書CD，自己從未要求，前輩卻主動贈與這個禮物，他說：「這是我生涯最棒的時刻之一。」

林布隆最後表示，看到許多人都和哈勒戴一樣承受著那些痛苦，覺得非常心痛，「所以我的重點是，如果你正在受傷、正在掙扎，覺得自己快崩潰了，請一定要找到可以說話、傾訴的人。」

林布隆。（資料照，法新社）

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