謝國城盃》桃園市4發全壘打轟炸 輕取北市奪冠

桃園市奪冠。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕109年謝國城盃全國少棒錦標賽今（31）日進行最後決戰，稍早的季軍戰台東縣17比5痛宰南投縣，下午冠軍戰則由桃園市迎戰台北市隊，桃園市靠著第二、四局合計4發全壘打進帳8分，加上兩任投手宋書桓與吳旻哲合計只讓台北市擊出4支零星安打無失分，終場桃園市就以9：0大比分差距輕鬆摘冠。

台北市一局下率先發動攻勢，一局出後靠著安打保送進佔一、二壘，不過桃園市先發投手宋書桓隨即回穩，先用三振穩定陣腳再讓對手擊出外野飛球出局化解危機。二局上桃園市率先登場的胡誠恩、劉任右上演背靠背全壘打幫助桃園市先馳得點，然後鄭函皓更在兩出局一、二壘有人時扛出一發三分砲，也幫助桃園市在第二局取得5：0領先。

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宋書桓得到隊友火力支援後，投球也越投越穩健，總計4局投球中，只被擊出3支安打，另外送出5K與1次保送，讓台北市無法攻下分數，第四局桃園市攻勢再起，兩出局後，安打加上守備失誤攻佔一、三壘，先靠著鄭函皓二壘安打再下一城，吳旻哲再補上一發三分砲將比分擴大到9分差，吳旻哲也在第五局登板後援，兩局只被擊出1支安打，送出3次三振，讓台北市無力反撲，終場桃園市就以9：0痛擊台北市奪冠。

桃園市李政達總教練表示：特別感謝教育局與校長楊雅真率領的行政團隊的支持，雖然疫情無法出國比賽，不過還是珍惜在台灣能正常比賽的機會，小朋友也都很努力，這也是送給即將調離龜山的楊校長最好禮物。

桃園市擊敗台北市摘冠。（棒協提供）

桃園市拿下教練、獎打擊獎、打點獎與最有價值球員。（棒協提供）

團體獎：

冠軍：桃園市

亞軍：台北市

季軍：臺東縣

殿軍：南投縣

第5名：屏東縣（得分率1.813，2勝2敗）

第6名：台中市（得分率0.455，2勝2敗）

第7名：高雄市（得分率0.842，2勝2敗）

第8名：新北市（得分率0.611，2勝2敗）

個人獎：

打擊獎：宋書桓（桃園市）（打擊率 0.615）

打點獎：吳旻哲（桃園市）（13打點，15打數 ）

全壘打獎：陳弘恩（台東縣）（5支）

投手獎：楊沅蒼（南投縣）（防禦率0，10局）

最有價值球員：宋書桓（桃園市）

教練獎：干易哲（桃園市）

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